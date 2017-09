Gaji Guru Kontrak Lebih Rendah dari Cleaning Service

BANDA ACEH - Di tengah wacana pembelian enam pesawat untuk patroli laut dan hutan oleh Gubernut Aceh, Irwandi Yusuf, nasib guru kontrak (honorer) SMA/SMK di Aceh ternyata sangat memprihatinkan. Gaji yang mereka terima per bulan lebih kecil dari yang diterima petugas cleaning services (kebersihan) dan penjaga sekolah. Itu pun terlambat dibayar. Hingga bulan ke kesembilan ini, gaji tersebut belum juga cair.

Permasalahan ini terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) saat membahas Rencana Anggaran Pembangunan Aceh Perubahan (RAPBA-P) 2017, Selasa (19/9) malam. Rapat tersebut berlangsung alot hingga pukul 02.00 dini hari. Pasalnya, beberapa anggota Banggar menyampaikan protes keras atas kebijakan Pemerintah Aceh tersebut.

Anggota Banggar DPRA, Nurzahri ST, kepada Serambi, Rabu (20/9), menjelaskan, pada tahun 2017 ini pagu anggaran yang disediakan Pemerintah Aceh untuk pembayaran gaji guru kontrak sebesar Rp 67 miliar. Pagu tersebut selanjutnya dibagi untuk 11.396 tenaga kontrak, termasuk di dalamnya petugas cleaning service dan penjaga sekolah.

Untuk petugas cleaning service dan penjaga sekolah yang jumlahnya sekitar 3.000-an, besaran gaji yang ditetapkan Rp 500.000 per bulan. Sedangkan untuk guru kontrak dibayar Rp 15.000 per jam yang kemudian dikalikan dengan 32 jam mengajar. Ini berarti besaran gaji mereka hanya Rp 480.000 per bulan.

“Penjelasan ini kita terima berdasarkan keterangan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Ini kan tidak manusiawi sekali? Saya menentang keras hal ini,” pungkas Ketua Komisi II DPRA tersebut.

Menurut Nurzahri, besaran gaji guru honorer tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap jasa pendidik selaku ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’. “Gaji guru yang tidak sampai 500.000 rupiah per bulan sangat jauh dari kebutuhan hidup seorang manusia merdeka, sehingga sangat wajar apabila kemiskinan di Aceh tidak pernah teratasi,” tambahnya.

Kondisi ini terjadi, menurut Nurzahri, sejak berlakunya aturan pengalihan penyelenggaran pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pihak dinas terpaksa menggunakan hitungan gaji 15.000 dikali 32 jam mengajar karena merujuk pada pagu anggaran yang diberikan TAPA. Sementara sebelumnya saat masih di bawah kabupaten/kota, gaji guru kontrak bisa mencapai Rp 800.000 hingga di atas Rp 1 juta.

“TAPA mengaku sudah memberikan anggaran yang cukup. Sementara dinas mengaku anggaran itu tidak cukup, sehingga mereka terpaksa mengakalinya untuk dicukup-cukupkan. Ini menunjukkan bahwa TAPA memberikan anggaran tanpa berbasis kebutuhan, melainkan berbasis alokasi bagi-bagi,” pungkas politikus Partai Aceh ini.

Besaran gaji guru kontrak tersebut bakal sedikit mengalami kenaikan menyusul adanya APBA Perubahan 2017. TAPA mengusulkan penambahan pagu sebesar Rp 32 miliar, sehingg pihak dinas menambah perhitungan jam mengajar menjadi 45 jam dikali Rp 15.000 per jam.

Dengan demikian, total pagu meningkat menjadi Rp 100 miliar. Apabila angka tersebut dibagikan dengan jumlah total guru kontrak sekitar 8.000-an orang (tak termasuk petugas cleaning services dan penjaga sekolah yang digaji Rp 500.000 per bulan), maka perkiraan gaji guru kontrak naik menjadi kisaran Rp 700.000-800.000 per bulan.