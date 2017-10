Dua Jam di Udara, Pesawat Eagle One Irwandi dan Darwati Mendarat Selamat di Kutacane

SERAMBINEWS. COM /ASNAWI LUWI

Laporan Asnawi Luwi, Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM /KUTACANE - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf beserta istrinya, Darwati A Gani tiba di Meuligoe Bupati Aceh Tenggara, Senin (2/10/2017).

Informasi dihimpun Serambinews.com, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Darwati take off dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dengan pesawat pribadinya Eagle One, sekitar pukul 07.30 WIB.

Setelah dua jam di udara, pesawat yang membawa Irwandi dan Darwati mendarat dengan selamat di Bandara Alas Leuser Kutacane, sekitar pukul 09.30 WIB.

Irwandi Yusuf beserta istri istirahat sekitar 30 menit untuk mengganti pakaian, untuk selanjutnya menuju Gedung DPRK guna mengikuti rapat paripurna istimewa pelantikan Bupati/Wabup Agara Raidin Pinim – Bukhari.(*)