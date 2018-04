Sepanjang Kuartal Pertama 2018, Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lain Bertumbangan

SERAMBINEWS.COM - Jika pada 2017 lalu mata uang kripto berjaya dengan mencatatkan reli kenaikan yang fantastis, maka tidak dengan kuartal I 2018.

Pada tahun 2017, tren bitcoin misalnya, telah mendorong harganya naik 1.375 persen.

Tahun ini sebaliknya, harganya menukik. Pada Januari hingga Maret 2018, pergerakan mata uang kripto memang sangat volatil, didorong oleh aliran berita dan perubahan cepat terkait sentimen investor.

Mengutip Wall Street Journal, Jumat (30/3/2018), bitcoin turun 49 persen pada kuartal I 2018, diperdagangkan sekitar 7.115 dollar AS.

Ini merupakan kuartal I terburuk untuk bitcoin sejak kuartal III 2011, ketika bitcoin jatuh 68 persen dan kuartal terburuk kedua sejak mulai diperdagangkan secara teratur pada tahun 2010.

Baca: Barcelona Butuh Satu Pertandingan Lagi Untuk Pecahkan Rekor 38 Tahun Silam

Baca: Usai Operasi Katarak, Nyak Sandang Ingin Baca Al-Quran dan Beribadah ke Masjid Tanpa Dituntun

Digerakkan oleh bitcoin, mata uang kripto lain pun bertumbangan.

Ethereum sempat mencapai 1.369 dollar AS pada 13 Januari 2018 tetapi berakhir sekitar 394 dollar AS pada penutupan perdagangan Kamis (29/3/2018), turun 47 persen dari akhir 2017 ketika ditutup pada harga 743 dollar AS.

Sementara, Ripple sempat mencapai 3,84 dollar AS pada 4 Januari 2018 tetapi ditutup di akhir kuartal pertama 2018 di level 52 sen, turun 78 persen dari penutupan 31 Desember 2017 yang sebesar 2,37 dollar AS.