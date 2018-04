1 Tewas dan 6 Luka-Luka dalam Kebakaran Trump Tower

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Menara Trump atau Trump Tower, gedung apartemen milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berlokasi di Manhattan, New York terbakar Sabtu kemarin, dan menewaskan 1 orang.

Dilansir Serambinews.com dari Tribunnews yang dikutib dari CNN, Minggu (8/4/2018), api muncul di lantai 50 menara Trump, korban yang tewas merupakan pria berusia 67 tahun yang tinggal di menara tersebut, sementara 6 orang luka-luka adalah anggota pemadam kebakaran New York.

Menaggapi kejadian tersebut, Presiden Trump mengatakan melalui Twitter-nya, api sudah berhasil dikendalikan dan tidak menyebar. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada petugas pemadam kebakaran yang berhasil mengendalikan situasi.

"Api di Trump Tower sudah habis. Petugas pemadam kebakaran (pria dan wanita) melakukan pekerjaan yang hebat. Terima Kasih!" tulis Trump di Twitternya, @realDonaldTrump.

Seperti ayahnya, Eric Trump juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan kepolisian New York melalui Twitternya, dan mengatakan kalau mereka orang-orang yang luar biasa.

"@FDNY dan @NYPD benar-benar beberapa orang yang paling luar biasa di mana saja!" kata Eric Trump dalam Twitternya, @EricTrump.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Trump Tower Terbakar, 1 Tewas dan 6 Luka-Luka