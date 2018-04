9 Fakta Mohamed Salah, Rajin Baca Al-Qur’an dan Beri Nama Anaknya Tanah Suci Umat Muslim

SERAMBINEWS.COM - "Mo Sa-la-la-la-lah, Mo Sa-la-la-la-lah, if he's good enough for you, he's good enough for me, if he scores another few, then I'll be Muslim too,"

Demikianlah Liverpudlian, atau fans Liverpool, menyanyi, ketika Mohamed Salah, pemain jagoan mereka, mencetak gol.

Artinya kira-kira : Mo Salah, Mo Salah, bila dia cukup bagus bagimu, maka dia cukup bagus pula untukku, bila dia mencetak gol lagi, maka aku akan menjadi muslim pula.

Mohamed Salah (orang Inggris kerap menyingkat nama Mohamed menjadi Mo) memang menjadi pemain fenomenal di Liga Inggris musim ini.

Dia berpeluang besar menjadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini.

Torehannya sungguh mengesankan.

Satu gol terbaru yang ia cetak ke gawang Bournemouth, Sabtu (14/4/2018) malam, membuat dia mencetak 40 gol di semua kompetisi untuk Liverpool.

Angka yang hanya bisa disamapi oleh legenda Liverpool, Ian Rush dan Roger Hunt.

Nah, banyak berita soal Salah, dan ada beberapa hal soal sisi luar lapangan, yang tak diketahui publik.

Termasuk soal kehidupannya sebagai seorang muslim taat.