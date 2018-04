Catat! Sambut Hari Kartini, Zoya Beri Diskon 21 Persen

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam rangka menyambut Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April, brand fashion muslim terkemuka, Zoya memberikan diskon sebesar 21 persen untuk pelanggannya.

Diskon akan diberikan selama dua hari, 21-22 April 2018 di Zoya Store, Lampriek, Banda Aceh.

Chief Operation Zoya Aceh, Khairum Hanisyah kepada Serambinews.com, Jumat (20/4/2018) mengatakan, diskon 21 persen itu akan berlaku untuk semua item barang yang ada di Zoya.

Mulai dari kerudung, pasmina, bergo, dress, tonik, tunik, kemeja, kosmetik, kemeja laki-laki, hingga baju koko.

“Jadi karena yang kami jual ini memang fashion untuk wanita, maka dalam rangka menyambut Hari Kartini kami akan berikan diskon selama dua hari, silahkan datang ke Zoya mulai pukul 09.30 WIB sampai 21.30 WIB dan pilih barangnya,” ujar Nisa.

Menurutnya, diskon dalam rangka hari kartini itu sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan dan pelanggan yang sudah setia menggunakan produk Zoya.

Sehingga karena waktu diskonnya hanya dua hari, ia meminta pelanggan yang berminat langsung mendatangi store resmi di Banda Aceh.

Karena diskon tidak berlaku bagi agen Zoya yang ada di beberapa daerah.

Selain itu, saat ini Zoya juga sedang memberlakukan diskon 70 persen untuk produk basic, berupa kerudung, dress, dan tunik.

Diskon itu akan berlangsung hingga 30 April 2018.

Nisa menjelaskan, saat ini Zoya juga menawarkan sejumlah produk fashion terbaru, yang merupakan hasil kolaborasi dengan sejumlah artis, seperti Eksanti for Zoya, Fatin for Zoya, dan Medina Zein for Zoya. (*)