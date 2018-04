VIDEO - Make Up Glowing Ala Korea, Terlihat Cantik Tanpa Kesan Berlebihan.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Tren make up datang dan pergi. Membuka tahun 2018, tampilan glowing dan natural kembali menyapa kaum hawa.

Menggeser pesona make up matte yang pernah bersinar sepanjang dua tahun ke belakang. Terinspirasi dari ‘Negeri Ginseng’, make up ala Korea sukses ‘mencuri hati’ kawula muda.

Budaya K-Pop tak bisa dipungkiri memainkan peran dan menasbihkan Korea sebagai kiblat baru industri kecantikan dunia. Di sisi lain, make up flawless dengan tampilannya yang simple dan fresh juga tak kurang peminat. Less is more.

Mengusung tren make up ala Korea, Ecy MUA asal Banda Aceh mengaku, berkenalan dengan dunia tata rias sejak empat tahun belakangan.

Dunia modelling yang pernah digelutinya mengantarkan Ecy untuk menjadi MUA. Pasalnya, para model dituntut untuk bisa merias diri sendiri.

Ia menegaskan, tren make up ala Korea identik dengan tampilan natural dengan sentuhan glowing. Ia pun membagikan tutorial make up ala Korea khusus buat kamu. Lulusan Manajemen Unsyiah ini pun, tak pelit berbagi tips dan trik untuk look yang masih bersinar tahun ini.

Adalagi tren make up flawless.

Geboy, yang menjadi MUA sejak 2015 awalnya belajar tata rias dengan cara otodidak, sebelum akhirnya mendalami make up secara profesional ke Jakarta.

Aplikasi make up flawless yang menekankan pada penggunaan highliter ini, emang paling pas untuk daily make up kamu. Menampilkan look yang fresh dan simple. So, cocok banget untuk dipakai saat ke kantor, ke kampus, atau sekedar hangout. Terlihat cantik tanpa terkesan berlebihan.

Ini dia tutorialnya! Untuk kamu pemula, jangan khawatir, MUA jebolan FMIPA Unsyiah ini pun, membeberkan tip dan trik agar tetap tampil kece dan nggak bikin kere.

Nah! guys itu dia tren tata rias yang bersinar tahun ini. Selamat mencoba dan tunjukkan the power of make up.(*)