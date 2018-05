Sidang Perdana Kasus Narkoba Fachri Albar Digelar 15 Mei 2018, Masih Jalani Perawatan di RSKO

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sidang kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan artis peran Fachri Albar akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar dua minggu mendatang.

"Sidang pertama atas nama Fachri Albar digelar Selasa, 15 Mei 2018," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur, di kantornya, Jumat (4/5/2018).

Nomor perkara untuk kasus tersebut adalah Per. No. 500/Pid. Sus/2018 a.n Fachri Albar.

Sementara Majelis Hakim yang bertugas yaitu Asiadi Sembiring, Ganjar Pasaribu dan Arlandi Triyogo.

Fachri ditangkap di kediamannya yang terletak di Perumahan Serenia Hills, Cirende, Jakarta Selatan pada 14 Febuari 2019.

Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet dumolit, 1 butir calmlet dan alat hisap sabu-sabu di salah satu kamar.

Ia dijerat Pasal 112 subsider Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara.

