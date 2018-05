Dalam 11 hari, Pendapatan Avengers: Infinity War Tembus US$ 1 miliar

SERAMBINEWS.COM - Avengers: Infinity War terus mencetak rekor. Film bikinan Disney dan Marvel's ini mencatat penjualan US$ 450 juta di Amerika Utara dalam sembilan hari dan US$ 1 miliar di seluruh dunia dalam 11 hari.

Penjualan film superhero ini mencapai US$ 450,8 juta di Amerika Serikat (AS) dan Kanada dalam 10 hari.

Rekor penjualan ini hanya selisih tipis jika dibandingkan dengan Star Wars: The Force Awakens yang mencapai angka yang sama dalam sembilan hari.

Baca: Ramadan Sudah Tiba, Tapi Hutang Puasa Belum Dibayar, Apa Hukumnya? Simak Penjelasan Ustaz Kembar

Baca: Laporan Dicabut, Apa Alasan Ibu Bocah yang Tewas Terinjak di Monas?

Tapi secara global, Avengers masih mencatat penjualan tertinggi. Hingga akhir pekan lalu, total penjualan global Infinity War mencapai US$ 1,16 miliar.

Penjualan dalam 11 hari ini menjadikan Inifity War sebagai film dengan penjualan tercepat dalam sejarah. Infinity War adalah film Marvel keenam yang menembus penjualan lebih dari US$ 1 miliar.

Lima film Marvel lainnya yang mencatat penjualan lebih dari US$ 1 miliar adalah Marvel's The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Black Panther, Iron Man 3 dan Captain America: Civil War.

Baca: Mulai Dari Permen Hingga Sup, Inilah 4 Macam Olahan Kalajengking, Mau Coba?

Baca: Di Tangan Riyan, Buah Nipah Jadi Kuliner Laris

Thor, Tony Stark, dan Steve Rogers memimpin Avengers tayang perdana di Rusia akhir pekan lalu. Di Rusia pun, penayangan perdana Avengers mencetak penjualan tertinggi. Total penjualan diperkiraan US$ 17,6 juta.

Box Office Mojo melaporkan, Avengers: Infinity War baru akan tayang di China pada 11 Mei pekan ini. Menurut catatan, debut penjualan film marvel di China pun bisa mencapai penjualan tinggi.

Misalnya, Civil War mencatat debut penjualan US$ 98 juta, Avengers: Age of Ultron US$ 84 juta, dan Black Panther US$ 66 juta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Avengers: Infinity War capai rekor penjualan US$ 1 miliar dalam 11 hari