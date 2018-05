Teror Bom di Surabaya, Deddy Corbuzier: 'Salahkan Orang Dibaliknya, Bukan Agamanya'

SERAMBINEWS.COM - Serangan bom di Surabaya nampaknya membuat pesulap Deddy Corbuzier ikut menanggapinya.

Menurutnya, aksi teror tersebut merupakan perbuatan biadab.

Tah hanya itu, Deddy Corbuzier juga mengunggah kutipan Surat dalam Al Quran yaitu surat Al-Maidah (5:32) dalam akun Instagram miliknya.

Kutipan yang di kutip Deddy Corbuzier adalah sebagai berikut.

"Whoever kills an innocent life it is as if he has killed all of humanity," tulis Deddy.

"siapapun yang membunuh orang tak bersalah, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia," jika diartikan kedalam bahasa indonesia.

Baca: Komite HAM Liga Arab Desak Mahkamah Kriminal Internasional Gelar Penyelidikan terhadap Israel

Baca: Kisah Anak Anton Febrianto Selamatkan 2 Adiknya dari Bom, Tolak Doktrin Ajakan Jihad dari Orangtua

Dalam unggahan tersebut Deddy juga menuliskan sebuah kapsyen yang juga berbahasa Inggris.

"Terorisme has no religion. Let's blame the person behind it. Not the religion. They are NOT HUMAN," tulis Deddy Corbuzier dalam kapsyen fotonya.

yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia "Terorisme tak memiliki agama. Salahkan orang dibaliknya. Bukan agamanya. Mereka bukan manusia."

Baca: Kisah Anak Anton Febrianto Selamatkan 2 Adiknya dari Bom, Tolak Doktrin Ajakan Jihad dari Orangtua

Baca: Pencari Rotan Asal Aceh Timur tak Pulang Selama 3 Hari, Begini Saat Ditemukan di Krueng Jreu

Meskipun bukan merupakan seorang umat muslim tapi Deddy Corbuzier tidak memojokan dan trpancing atas profokasi dan stigma apa pun tentang islam.