Selama 20 Tahun Selalu Ditanya Tentang Momongan, Begini Jawaban Bijak Dewi Sandra

SERAMBINEWS.COM - Dewi Sandra masih terus diberondong pertanyaan tentang momongan.

Menurut Dewi Sandra, pertanyaan tersebut ditanyakan selama 20 tahun terakhir ini.

Melansir grid.id, Dewi Sandra menyerahkan takdir memiliki momongan kepada Allah SWT.



Dewi Sandra masih menimbang cara untuk memiliki anak.

Cara untuk memiliki anak diakuinya memang banyak.

Namun, tak semuanya berhasil dengan baik.

Baca: 11 Jenderal Polisi dan TNI di Lingkungan Jokowi, Berikut Sosok Serta Posisinya di Pemerintahan

Baca: H. Sayed Fuad Zakaria, SE Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Menurut Dewi Sandra, cara tersebut masih memiliki presentasi berhasil 50 persen.

Dewi Sandra pun memasrahkan tentang momongan kepada Allah SWT.

"Hampir 20 tahun saya dihadapi 'kapan punya anak?' dan saya merasa benar-benar merasa itu adalah hak prerogatif Allah.

Banyak sekali cara, banyak sekali yang berhasil ada yang gagal.

So still it's a fifty fifty percent game.