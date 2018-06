Via Vallen Dilecehkan di Medsos, Dokter Ganteng Anton Tanjung Angkat Bicara, Penting Bagi Cewek!

SERAMBINEWS.COM - Masih teringat jelas insiden tak mengenakkan yang dialami Via Vallen baru-baru ini.

Melalui Instagram Story, Via curhat pengalamannya dilecehkan seorang pesepakbola, Selasa (5/6/2018).

Via kesal dengan tulisan si pesepakbola yang dikirim ke Direct Message Instagramnya.

"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Tak terima dikirimi pesan seperti itu, Via pun mengunggah pesan itu di Instagram Story.

Curhatan Via Vallen malah menimbulkan pro kontra di berbagai pihak.

Ada yang mendukung Via karena berani "speak up" tentang pelecehan yang dialaminya.

Ada juga yang menganggap Via lebay karena "hanya" dilecehkan seperti itu oleh pelaku.

Contohnya Nikita Mirzani yang terang-terangan menganggap Via Vallen berlebihan.

Nikita mengungkapkan ia sering mendapat perlakuan seperti itu, bahkan lebih parah.