Dapat Kado Makanan dari Fans Indonesia, Katy Perry Unggah Video ke Instastory, Reaksinya!

SERAMBINEWS.COM - Guys, kalau mau mengirim kado untuk idola harus dipikir matang-matang ya.

Termasuk kalau mau kirim makanan untuk idolanya.

Kalau nekat, jadinya seperti hadiah dari fans Indonesia ini.

Katy Perry mengunggah video di Instagram story sedang membuka kado dari penggemarnya di Indonesia, Jumat (22/6/2018).

Akun Instagram lambenyinyir mengunggah kembali video tersebut.

Baca: Menhan RI Ryamizard Ryacudu Akan Berkunjung ke Bener Meriah, Ini Agendanya di Rimba Raya

Baca: Pipis Berbuih? Bisa Jadi Tanda Ada Masalah dengan Ginjal, Waspadalah!

Pada video terlihat seorang perempuan di depan meja.

Sebelum membuka, rekan Katy Perry ini memastikan kado tersebut dari Indonesia.

Katy Perry pun menanyakan tentang isi dari dalam kado tersebut.

"What did you just unpack from the fans gift? (apa yang baru kamu buka dari kado penggemar)" tanya Katy Perry.

Lalu, rekannya membuka isi kado dan langsung mengerutkan dahi.