Harga Sawit di Aceh Timur Anjlok

IDI - Petani sawit di Aceh Timur, mengeluhkan harga jual tandan buah segar (TBS) sawit yang sangat murah pascalebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah. Kondisi ini sangat merugikan petani. Mereka pun meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat harga sawit lebih stabil.

Seperti pengakuan Rahman, petani sawit di Gampong Panton Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, penjualan terakhir sebelum memasuki Idul Fitri, harga TBS sawit masih bertahan Rp 1.050 per kilogram. Harga Rp 1.050 per Kg itu pun sudah turun dari sebelumnya mencapai Rp 1.200-1.300 per Kg.

“Pascalebaran, harga jual TBS sawit petani kepada pengepul anjlok hingga Rp 900/Kg. Jika harganya terus turun, petani sawit pun akan sangat dirugikan,” kata Rahman.

Rahman mengaku tidak mengetahui pasti penyebab harga TBS sawit turun. Namun, berdasarkan informasi diperoleh dari para pengepul, jelas Rahman, harga TBS turun karena sejumlah daerah di Indonesia sedang melaksanakan pemilihan kepada daerah. Ia pun bertambah bingung dengan alasan tersebut, karena ia menilai alasan ini hanya akal-akalan untuk menjatuhkan harga sawit di tingkat petani.

Mewakili petani sawit di Aceh Timur, Rahman berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin agar harga jual TBS bertahan di atas Rp 1.000 per Kg. Apalagi, memasuki Agustus hingga Desember mendatang, akan banyak petani yang melakukan panen. Dan kebiasaan saat panen raya, harga pun semakin turun.

“Penghasilan dari penjualan buah sawit ini merupakan sumber pendapatan utama petani. Karena itu kami berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani sawit dengan cara menjamin harga jual TBS sawit kepada pengepul,” harap Rahman.(c49)