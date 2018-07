Wabup Pidie Jaya Temui Dua Warga yang Mengalami Gangguan Jiwa

WABUP Pidie Jaya, H Said Mulyadi (kanan) didampingi Ketua MPU (kiri) dan Kepala Puskemas Meureudu, dr Misrawati (tengah), Rabu (18/7) bersama salah seorang warga Gampong Manyang Cut yang mengalami gangguan jiwa. Wabup membantu sejumlah uang jajan.

Laporan Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Dua warga Meunasah Blang Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Rabu (18/7/2018) jelang siang mendapat kunjungan dadakan dari wakil bupati (Wabup) setempat.

Kedatangan H Said Mulyadi didamping Dandim diwakili Danramil Meureudu, Kapten (Inf) Jailani, Ketua MPU, Tgk H Said Abdullah (Abati Peurade), Kadinkes dan KB, Said Abdullah SH, Kepala Puskesmas Meureudu, dr Misrawati serta sejumlah staf.

Mereka bermaksud mengamati kondisi Muhammad (35) dan Maryati (32) dua bersaudara yang sudah sekian tahun mengalami gangguang jiwa.

Melihat kehadiran sejumlah tamu ke rumahnya, kedua adik abang ini langsung menyapa sekaligus meminta upeti.

“Bi peng keulong mejak blou kueh (berikan saya uang mau beli kue----red),” ucap Ahmad (panggilan akrab untuk Muhammad) sambil mengulurkan tangan kepada wabup.

Mendengar permintaan tersebut, Wabup pun menjawab.

"Ya lon bi jinoue teunang (Saya kasih sekarang)," ujarnya.

Sebelum menyedorkan uang, Wabup berseloroh dan melontarkan beberapa pertanyaaan kepada kedua mereka.

Dapat dimaklumi, karena yang namanya orang mengalami gangguan jiwa, tentu jawabannya ada yang benar dan ada pula yang ngawur, sehingga membuat gelak tawa rombongan.