Nilai Tukar Rupiah Masih Berada di Level Rp 14.500 Per Dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah menahan pelemahan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Rabu (25/7/2018) pukul 10.01 WIB, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di Rp 14.515 per dollar AS, menguat 0,18% ketimbang posisi kemarin pda Rp 14.541 per dollar AS.

Di pasar spot, rupiah pun menguat ke Rp 14.525 per dollar AS. Rupiah menguat 0,14% ketimbang penutupan kemarin pada angka Rp 14.545 per dollar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail mengatakan, indeks dollar AS diperkirakan melemah di kisaran 94—94,60.

Baca: Kurs Rupiah Terjungkal Ke Rp 14.520 Per Dollar As, Posisi Terlemah Sejak Oktober 2015

The greenback juga diprediksi melemah terhadap beberapa mata uang utama dunia, terutama euro.

Penguatan euro ditopang oleh solidnya data Purchasing Manager’s Index (PMI) Eropa di bulan Juli sebesar 54,3 atau sedikit di bawah estimasi sebesar 54,4.

“Data PMI yang masih di atas 50 tersebut menunjukkan perbaikan ekonomi masih terus terjadi di Eropa, walaupun belum cukup kuat untuk mendorong Bank Sentral Eropa untuk mengubah arah kebijakan moneter,” tulisnya dalam riset hari ini.

Rupiah pun berpotensi menguat pada hari ini. Apalagi, yuan kembali menguat ke level 6,79 per dollar AS setelah sempat menyentuh angka psikologis di level 6,82 per dollar AS.

Menurut Mikail, rupiah akan bergerak di rentang Rp 14.490—Rp 14.510 per dollar AS pada perdagangan hari ini.

Baca: Cuma Sindiran Donald Trump, Nilai Tukar Rupiah Ikut Melemah

Indeks dollar yang sempat melemah pada awal perdagangan, mulai menanjak ke 94,63 menjelang siang hari.

Indeks yang mencerminkan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama ini menguat dari penutupan kemarin pada 94,61.

Mata uang kawasan Asia bergerak mixed. Penguatan rupiah beriringan dengan dollar Taiwan, dollar Hong Kong, won, dan ringgit.(*)

Artikel ini tayang di Kontan.co.id: Menguat tipis, rupiah masih ada di sekitar Rp 14.500 per dollar AS