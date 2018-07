Fotonya Viral, Bocah 5 Tahun Ini Dijuluki Netter sebagai Gadis Tercantik di Dunia

SERAMBINEWS.COM - Seorang bocah berusia lima tahun dijuluki sebagai gadis paling cantik di dunia setelah seorang fotografer membagikan foto sang bocah di Instagram-nya.

Dilansir Tribunnews.com dari Daily Mail pada Kamis (26/7/2018), Jare, dari Nigeria, dipotret oleh Mofe Bamuyiwa yang berbagi tiga potret menakjubkan dari gadis itu di akun Instagram-nya minggu lalu.

Foto-foto tersebut menampilkan sang bocah berpose dalam pengaturan sederhana yang memperlihatkan mata besarnya dan kulit yang halus sempurna serta rambutnya yang mengesankan.

"“All I can see is a powerful woman “ scripted by @lamboginny ".

When he said this , I looked at the image again and I saw better Revelation !!!!" tulis Mofe Bamuyiwa dalam keterangan fotonya.

Jare, 5 tahun (foto kiri dengan saudara perempuan Jomi, 7, dan Joba, 10) telah dijuluki gadis paling cantik di dunia setelah fotografer Mofe Bamuyiwa berbagi potret anak itu di akun Instagram-nya minggu lalu. (Daily Mail)

Netizen dengan cepat pun memuji hasil potret Mofe si anak dengan yang pertama dari tiga gambar yang mengumpulkan 16 ribu likes.

"Gadis paling cantik di dunia' kata netizen dengan akun Instagram @serenaqueen22.

Dan tampaknya banyak yang menyetujui pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa gadis tersebut mendapat julukan, anak cantik yang mengguncang internet.

Dua potret lainnya juga menerima banyak pujian dari para pengikut yang terpesona oleh penampilan sang bocah.

Sedikit yang diketahui tentang Jare, tetapi Morfe telah mengungkapkan bahwa dia bukan model profesional.