RSUDZA Best of The Best Rumah Sakit Umum Daerah se Indonesia

* Hasil Pemantauan Dalam Senyap

SEBUAH penghargaan prestisius diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA). Rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu sukses meraih prestasi tertinggi untuk pelayanan kesehatan di level nasional, yaitu predikat ‘Best of The Best’ atau terbaik dari yang terbaik untuk kategori RSUD Tahun 2018. Sebelumnya, rumah rujukan terbesar di Aceh itu juga telah meraih Akreditasi Paripurna lima bintang, yang diberikan oleh SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit).

Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine FICSDr mengatakan, sukses itu adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran manajemen di RSUDZA, mulai dari tataran pimpinan hingga staf di level akar rumput. “Prestasi ini secara langsung mengharumkan nama Pemerintah Aceh selaku pemilik rumah sakit, di level nasional,” tutur Azharuddin.

Penghargaan yang bisa dikatakan sebagai predikat tertinggi untuk pelayanan rumah sakit itu adalah, ‘Indonesia Hospitality Winner 2018-Choice Awards’. Award berupa plakat dan sertifikat yang ditandatangani Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek itu diserahkan Pimpinan Majalah Penghargaan Indonesia, Sofia Fatamorgana kepada Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine FICS, Jumat (31/8) di The Patra Bali Resort & Villas, Bali. “Majalah Penghargaan Indonesia menganggap RSUZA ini something special. Mereka menilai rumah sakit sekaligus kepemimpinannya, karena peran pemimpin sangat penting untuk meng-create ini. Alhamdulillah kita meraih best of the best,” ujar Azharuddin.

Mewakili keluarga besar RSUZA, Azharuddin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Aceh dan semua pihak yang sudah mendukung RSUZA selama ini. Menurutnya, tidak ada kesia-siaan dalam memberi pelayanan ke masyarakat, karena publik nasional pun terus mengamati perkembangan RSUZA sebagai pusat rujukan kesehatan Provinsi Aceh.

Parameter yang menjadi penilaian tersebut, kata Azharuddin, meliputi motif, jangkauan, kesinambungan, dan hasil yang dicapai RSUZA. Yang membuatnya tambah berkesan, penilaian oleh tim Majalah Penghargaan Indonesia tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada manajemen RSUZA. “Mereka ternyata memantau kita dalam senyap selama 4-6 bulan belakangan. Kita sama sekali tidak diberitahu,” aku Azharuddin.

Ahli Bedah Tulang ini berharap prestasi yang telah diraih RSUZA di kancah nasional tersebut dapat memberi warna tersendiri dan menjadi kebanggaan bagi rakyat Aceh. “Saya selalu katakan, kita ingin selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tanpa merasa sedang dinilai orang. Karena tidak ada yang sia-sia untuk mencapai yang terbaik.”(**)