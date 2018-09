VIDEO - Atlet Irak Nyanyi Lagu Indonesia Raya di Bandara dan Sapa, "Kamu Gantang dan "Kamu Cantik"

SERAMBINEWS.COM - Akun Twitter @Denandos6 membagikan tautan video atlet asal Irak berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada Minggu (2/9/2018).

"Atlit Iraq pulkam Dalam keadaan happy dan bisa berbahasa Indonesia.. semoga menjadi pengalaman yg berkesan bagi mereka, share to the all Iraqis !

We are happily welcomes you and all Iraqis..

This is .. truly

#EnergyOfAsia

#AsianGames2018 #ClosingCeremonyAsianGames2018," tulis @Denandos6.

Diketahui dari unggahan @Denandos6 lainnya, ternyata atlet tersebut bernama Baderaldeen.

Baca: VIDEO – Heboh Wanita Berdarah di Leher Akibat Tusukan Harus Jalan Kaki 2 Km Untuk Cari Pertolongan

Baca: Sniper Pasukan Elit Inggris Tembak Komandan ISIS Dari Jarak 1,5 Km Pada Malam Hari, Begini Misinya

Dirinya merupakan atlet Handball (Bola tangan, red) asal Irak.

Atlet tersebut terlihat bahagia dan tersenyum lebar, ia juga tampak menggoda seseorang dengan mengucapkan "kamu cantik".

Kemudian berkata kepada petugas Imigrasi laki-laki dengan mengatakan "kamu gantang".

Kata gantang yang dimaksud adalah ganteng atau tampan.

Baca: VIDEO - Rayakan Kemenangan di Liga Inggris, Pemain Liverpool Ini Pilih Bersihkan Masjid

Baca: Rusia Datangkan 26 Kapal Perang Baru Untuk Perkuat Angkatan Laut, Dilengkapi Rudal Kalibr

Logat Irak-nya masih terdengar kental sehingga ia belum fasih mengatakan 'ganteng' dengan benar.

Setelah membuat takjub seluruh ruangan yang berada di situ, dirinya unjuk gigi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku," Baderaldeen menyanyi secara fasih.