Menebus Kegagalan di Rembang

Persis Solo vs Persiraja

BANDA ACEH - Skuadra Persiraja mengusung target tinggi dalam duel di Stadion Wilis, Madiun, Jawa Timur, petang nanti. Tarung pekan ke-15 Liga 2 Indonesia musim 2018, Lantak Laju akan menghadapi tuan rumah Persis Solo.

Pelatih Persiraja, Akhyar Ilyas mengatakan, mereka siap mencuri poin penuh. Tiga angka sempurna tersebut, disebutkan, sebagai upaya menebus kekalahan ketika melawan tuan rumah PSIR Rembang, di Stadion Krida, Jawa Tengah, Senin (3/9).

Bukan rahasia lagi, dalam pertandingan di Rembang saat itu, Akhyar Ilyas sesumbar untuk memetik angka penuh di kandang PSIR. Hanya saja, upaya Mudassir dkk kandas. Melawan tim papan bawah, Lantak Laju tersungkur 0-1 oleh gol semata wayang mantan bintang Persela Lamongan, Zaenal Arifin. “Tim Persiraja siap menang dalam duel petang nanti,” tegas Akhyar Ilyas penuh optimis.

Ia mengatakan, target membawa poin penuh dari kandang Laskar Sambernyawa–julukan Persis Solo--, sebagai upaya menutup poin saat kalah melawan PSIR Rembang. Sehingga, laga melawan Persis Solo harus dimenangkan Persiraja. “Kami kecewa saat kalah dari PSIR Rembang, padahal anak-anak menguasai pertandingan dan banyak peluang”, dalih juru latih Persiraja.

Dari kegagalan di Rembang itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan. Selain fokus menyerang, katanya, Husnudzon dkk diperintkan untuk bermain menyerang. Selain itu, anak-anak diminta bermain lebih tenang dan konsentrasi saat berada di depan gawang lawan. “Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepakbola, sekalipun saat ini Persis berada di peringkat dua klasemen wilayah barat, bukan berarti Persis tidak memiliki kelemahan. Kelemahan itu akan kami maksimalkan”, komentar Akhyar tentang kekuatan tuan rumah Persis Solo.

Presiden Persiraja, Nazaruddin yang ikut bersama tim dalam dua laga tandang melawan PSIR Rembang dan Persis Solo mengatakan, mereka sudah empat hari berada di Madiun. Bertolak dari Rembang melalui jalan darat pada Selasa (4/9) pagi, sore harinya tiba di Madiun. Pasukan Persiraja langsung menjalani latihan di Lapangan Mojorejo Madiun, sementara Rabu dan Kamis (5-6/9) pagi, Mukhlis Nakata dkk berlatih di Lapangan Koramil Madiun.

Selama di Madiun, katanya, tim Persiraja menginap di Hotel Kartika Abadi yang berjarak lima menit perjalanan ke Stadion Wilis. Sementara ujicoba lapangan di Stadion Wilis sudah dijalankan Jumat (7/9) pagi. Tim sudah berdaptasi dengan cuaca dan lapangan di Madiun.

Ia berharap, dapat mencuri poin melawan Persis. Apalagi Persis Solosekalipun tuan rumah tapi tidak bermain di depan publiknya, Stadion Manahan. Sehingga Defri Riski dkk lebih diuntungkan. Ia berharap doa dan dukungan rakyat Aceh, bukan hanya melawan Persis Solo tapi juga pertandingan selanjutnya. Sehingga posisi Persiraja masuk empat besar klasemen wilayah barat dan kemudian melangkah ke delapan besar.

Bagi Persis Solo, ini menjadi laga kedua bagi Agus Yuwono sebagai arsitek baru. Dalam debut perdananya, suksesor Jafri Sastra tersebut sukses memberikan kemenangan setelah menang tipis atas Aceh United FC, 1-0. Padahal, dalam lima pertandingan terakhir Solo, mereka gagal menang.(min)

prakiraan pemain

PERSIS SOLO - Galih Sudaryono, Absor Fauzi, Iqbal Samad, Tegar Hening Pangestu, Elina Soka, Heru Setyawan, Bayu Andra, Tri Handoko, Abanda Rahman, Rudiyana, Ikhwan Ciptady

PERSIRAJA - Aulia Rahmat Fachri, Asep Budi Santoso, Victor Pae, M Andika Kurniawan, Ponda Dwi Saputra, Saddan Hi Tenang, Defri Riski, Vivi Asrizal, Zamrony, Andre Abubakar, Husnuzhon

jadwal pekan 15

-PSIR Rembang vs Aceh United

-Persis Solo vs Persiraja

-Persibat Batang vs Perserang Serang

-Persik Kendal vs Cilegon United

-Persika Karawang vs Semen Padang

-Persita vs PSPS Riau

klasemen sementara

1. Semen Padang 14 9 2 3 22-13 29

2. Persis Solo 14 7 4 3 17-9 25

3. Persita 14 6 3 5 20-15 21

4. Persiraja 14 5 4 5 25-16 19

5. Persibat Batang 14 5 4 5 15-16 19

6. PSPS Riau 14 4 7 3 19-22 19

7. Perserang Serang 14 5 4 5 14-22 19

8. Persik Kendal 14 5 2 7 13-13 17

9. Aceh United 14 4 5 5 15-20 17

10. Cilegon United 14 4 4 6 15-18 16

11. PSIR Rembang 14 4 3 7 13-18 15

12. Persika Karawang 14 2 6 6 14-20 12