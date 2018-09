Jamaah Haji Abdya Tergabung Kloter 9 Menuju Madinah, Dua Orang Menunggu Masa Penyembuhan    

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Jamaah haji dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 09 BTJ Aceh, Kamis (13/9/2018), pukul 16.00 Waktu Arab Saudi (WAS) bakda ashar atau pukul 20.00 WIB (Kamis malam), bertolak dari Mekah menuju Madinah.

Selain jamaah haji dari Abdya berjumlah 85 orang, kloter 9 BTJ Aceh, juga jamaah haji dari Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.

Jamaah diberangkatkan ke Madinah dengan sembilan unit bus yang berangkat dari Hotel Arkan Bakkah, Sektor 5, Maktab 41, Wilayah Bahbas Jin, Mekah.

Jamaah haji kloter 9 BTJ Aceh dijadwalkan tiba di Madinah sekitar pukul 22.00 WAS atau pukul 02.00 WIB, Jumat dinihari.

“Seluruh jamaah Kloter 9 BTJ Aceh ditempatkan di Hotel Fayrozia Al Khair di Sektor 1, Madinah, jaraknya lebih kurang 300 meter dari Masjid Nabawi,” lapor H Mukhlis Muhdi MA, salah seorang jamaah haji asal Abdya tergabung Kloter 9 BTJ Aceh kepada Serambinews.com, Kamis malam.

Arbain di Masjid Nabawi mulai dilaksanakan, Jumat (14/9/2018) subuh.

Kegiatan Arbain berlangsung sampai tanggal 21 September mendatang.

Sesuai jadwal, jamaah haji akan check out dari hotel Madinah tanggal 22 September pukul 6.20 WAS mendatang menuju bandara. Lalu, take off dari Bandara Internasional King Abdul Azis Jedah pukul 12.20 WIB menuju Tanah Air.

Mengutip keterangan Ketua Kloter 9 BTJ Aceh, Drs H Hasan Basri MM, H Mukhlis Muhdi MA lebih lanjut melaporkan bahwa jamaah haji asal Kabupaten Abdya berjumlah 85 orang.

Namun satu orang diantaranya belum bisa diberangkatkan menuju Madinah karena masih menunggu masa penyembuhan di rumah sakit Arab Saudi, Mekah.

Masih mengutip keterangan Ketua Kloter, H Hasan Basri, H Mukhlis Muhdi lebih lanjut melaporkan, jamaah haji Kloter 9 BTJ Aceh berjumlah 393 orang, terdiri dari Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.

Dari total jamaah 393 jamaah, yang diberangkat ke Madinah pada Kamis sore berjumlah 388 orang jamaah.

Adapun dari lima orang lainnya, dua diantaranya masih menunggu masa penyembuhan di Rumah Sakit Arab Saudi, Mekah, yaitu H Sjamsuar bin Abdul Manaf asal Kabupaten Aceh Selatan, dan Cut Rahmani binti T Raja Rahman asal Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya.

Sedangkan tiga jamaah telah berpulang ke Rahmatullah di Mekah Al Mukarramah beberapa waktu lalu, yaitu Abu Bakar bin Arian asal Sawang, Aceh Selatan, Hamidah binti Nyak Itam asal Nagan Raya, dan Hasan Amin juga berasal dari Kabupaten Aceh Selatan. (*)