Rupiah Kembali Kandas Pada Perdagangan Hari Ini, Bersama Lima Mata Uang Negara Lain

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah kandas lagi setelah menguat tipis pada penutupan perdagangan kemarin.

Rabu (19/9) pukul 10. 03 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot berada di Rp 14.913 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kurs rupiah ini melemah 0,39% dari penutupan perdagangan kemarin pada Rp 14.855 per dollar AS.

Sementara Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini berada di Rp 14.896 per dollar AS, menguat 0,08% dari posisi kemarin Rp 14.908 per dollar AS.

Rupiah melemah bersama dengan rupee, won, dollar Hong Kong, ringgit, dan dollar Singapura pada hari ini.

Rupee sudah mencatatkan penurunan 12% sejak awal tahun.

Sedangkan pelemahan rupiah mencapai 9%.

Indeks dollar masih tercatat turun tipis ke 94,63 dari penutupan kemarin pada 94,64.(*)