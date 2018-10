Cara Sadap Whatsapp Terbaru, Terbukti Ampuh Ketahui Pacar Selingkuh atau Tidak

SERAMBINEWS.COM - Berikut ini cara terbaru menyadap Whatsapp milik pacar, teman, atau anggota keluarga.

Sehingga kalian bisa mengetahui apakah pacarmu selingkuh atau tidak.

Sebenarnya cara sadap WA ini cukup mudah dilakukan dan cenderung berhasil.

Syaratnya kalian harus memegang ponsel korban atau target yang akan disadap.

Cara sadap Whatsapp ini diketahui berdasarkan video tutorial yang diunggah oleh akun Youtube Bang SAS pada 19 Agustus 2018.

Tapi ingat jangan menggunakan cara sadap Whatsapp ini untuk kejahatan.

Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah install aplikasi Cloneapp.

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Kamu bisa mengunduh aplikasi Cloneapp Messenger dengan klik link berikut ini:

>>>Download Cloneapp Messenger<<<

Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang serupa dengan Cloneapp Messenger di Google Play.

Namun kebanyakan aplikasi dari Google Play terdapat iklan dan sering macet.

Jika sudah download dan instal Cloneapp Messenger, kalian bisa membuka aplikasi tersebut.

Klik "Allow" pada pilihan menu yang tampilan di layar.

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Kemudian akan muncul QR Code.

Nah tugas kamu selanjutnya yakni scan QR Code itu menggunakan fitur WhatsApp Web milik pacar kamu.

Jangan lupa centang "Keep me signed in".

Cara buka WhatsApp Web adalah dengan pilih titik 3 di pojok atas.

Kemudian pilih "WhatsApp Web".

Kalian akan diminta mengarahkan scan kamera itu ke QR Code pada Cloneapp Messenger tadi.

Perhatikan seperti gambar berikut ini.

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Setelah ter-scan kalian tinggal tunggu prosesnya selesai.

Hasilnya, akan muncul obrolan chat yang sama persis seperti di WhatsApp milik target.

Kalian juga bisa ikut membuka dan membaca obrolan chat tersebut.

Bahkan kamu bisa membalas chat yang masuk.

Cara sadap Whatsapp pacar (Youtube Bang SAS)

Tapi jika kalian hanya berniat mengetahui chat yang masuk dan membacanya sebaiknya tidak membalas juga.

Agar lebih lengkapnya kalian bisa melihat video tutorial cara sadap Whatsapp dari Youtube Bang SAS berikut ini.

Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menyadap Whatsapp.

Berikut 5 aplikasi penyadap WA yang terbukti berfungsi seperti dilansir Tribunstyle.com dari berbagai sumber pada Kamis (13/9/2018).

1. Whatsapp Sniffer

Aplikasi ini dapat mengakses WhatsApp target secara real time.

Meski bisa digunakan tanpa hp si target tetapi mengaktifkan menjalankan aplikasi ini harus jarak dekat.

Target yang tersadap pun acak atau random.

2. Whatdog

Keunggulan aplikasi ini yakni dapat mengakses WhatsApp target secara real time.

Selain itu aplikasi ini bisa diaktifkan dari jarak jauh.

Tetapi aplikasi ini tak dapat berkerja jika si target log out all device.

Aplikasi ini punya potensi terdeteksi target tinggi.

3. Whats Web Plus

Kelebihan aplikasi sada WA ini adalah memanfaatkan jalur resmi.

Selain itu tidak bisa ketahuan oleh Whatsapp dan bisa mengintai target kapan pun.

Kelemahannya jika target teliti, bisa ketahuan lewat login device.

4. Air Droid

Kelemahan aplikasi sadap WA ini adalah instalasi cukup rumit.

Selain itu membutuhkan verifikasi lebih dari satu HP korban.

5. Labalabi

Aplikasi ini dikenal sebagai pengirim bom pesan.

Tetapi aplikasi ini bsia digunakan untuk menyadap WA.

Kelemahannya aplikasi ini membutuhkan akun WhatsApp khusus.

