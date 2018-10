Viral Ular Piton Jatuh dari Atas Plafon Saat Rapat Karyawan Bank di Tiongkok, Lihat Videonya di Sini

SERAMBINEWS.COM - Seekor ular piton jatuh di tengah-tengah rapat pertemuan staf bank di kota Nanning, Guangxi, Tiongkok.

Sebuah akun Facebook Sanghaiist mengunggah video ular piton sepanjang dua meter tiba-tiba jatuh dari langit-langit ruangan tepat di antara para staf yang sedang melakukan rapat.

Dalam video yang diunggah pada awalnya terlihat sembilan pegawai terlihat sedang berdiri dengan ekspresi wajah serius.

Beberapa detik kemudian, ada benda jatuh tepat di antara seorang pegawai pria dan wanita.

Ular piton bola (Chronicle.com)

Sontak mereka terkejut dan semakin terkejut setelah melihat benda jatuh itu adalah ular yang berukuran cukup besar.

Para staf bank itu segera berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri, sedangkan ular terlihat langsung melata dengan cepat menuju ke arah dekat dinding.

Menurut Shanghaiist, polisi satwa liar segera dipanggil untuk menangkap hewan itu.

Kemungkinan, ular piton tersebut datang dari pasar burung dan bunga, yang berada di sebelah kantor bank.

The Independent memberitakan bahwa peristiwa ini terjadi di dalam kantor Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), provinsi Guangxi, China.

Tidak ada korban yang terluka dalam peristiwa ini, pihak bank pun langsung memanggil pawang ular untuk diamankan dan dibawa ke pusat perlindungan hewan setempat.