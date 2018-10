Dewi Sandra Foto Bareng Deretan Artis Berhijab, Ingin Persahabatan Berlanjut hingga di Surga

SERAMBINEWS.COM - Dewi Sandra pemotretan bersama artis lain yang sudah hijrah, penampilan mantan kekasih Baim Wong jadi sorotan.

Dewi Sandra mengunggah cerita di balik pemotretan bersama sejumlah rekan artis wanita lain yang telah berhijrah.

Cerita tersebut ia bagikan melalui akun Instagramnya, @dewisandra, pada Sabtu (20/10/2018).

Dewi Sandra tampak berfoto bersama sejumlah artis seperti Zaskia dan Shireen Sungkar, Dhini Aminarti, Chacha Frederica, Fitri Tropica, dan yang lainnya.

Bersama dengan foto tersebut, Dewi Sandra berbagi kisah melalui caption yang tuliskan.

Berikut bunyi unggahan Dewi Sandra:

"Pada saat foto ini kami diarahkan sama sister yang membuat suasana semakin cyntaaaaaah...

ini hasil pose dengan konsep dari sis @fitrop dengan password “sister till jannah”

Cekrek cekrek cekrek...

i love each and every one of these ladies...