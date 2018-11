Hotman Paris :  Oh Tuhan Jangan Biarkan Wanita Hambamu Ini di Penjara!

SERAMBINEWS.COM - Pengacara papan atas Hotman Paris Hutapea tampak terus mengikuti perkembangan kasus hukum Baiq Nuril yang divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Padahal dia adalah korban pelecehan.

Terkini, pengacara berusia 59 tahun itu kembali mengunggah tanggapannya dengan lampiran photocopy dokumen putusan pengadilan di akun istagram pribadi hotmanparisofficial, Jumat (16/11/2018).

Tanggapan Hotman Paris ini langsung disambut 10,654 netizen yang menyukai, serta 692 komentar yang intinya meminta pengacara kondang tersebut segera turun tangan karena hanya padanya keadilan bisa diperjuangkan pada kasus ini.

"Oh Tuhan jangan biarkan wanita hambamu ini di penjara! (ini copi putusan pn yg bebaskan nuril) ! Please My God! Do something! Pleaseeeee muzizatmu! Ini hasil review keluarga hotman paris dari Milan Italia! Ayok semua Rakyat indonesia bersuara berjuangggg! Ini waktumu menolong yg lemah! Kasus Mbak Nuril," tulis Hotman Paris dalam keterangan postingannya.

Di copian putusan itu, Hotman melingkari dengan garis hijau poin berisi "Menimbang, bahwa berdasarkan validasi bukti digital elektronik sebagaimana catatan data umum hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital nomor 220-XII-2016-cyber yang terdiri dari 5 (lima) sub barang bukti digital oleh tim pemeriksa digital porensik pada subdit IT dan Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri."

Hotman pun mengajak semua rakyat melawan kesewenangan hukum.

Sebelumnya, Hotman juga memposting di instagramnya berisi kata dengan kolase foto Baiq Nuril degan Hotman Paris. Dalam keterangannya, Hotman Paris menulis “Keadilan yg makin terlalu mahal di Tanah Air Kucinta ! Salam dari Florence Italia utk teman setanah air yg sebahagian bernasib malang! Agar kuasa hukum wanita malang ini datang ke kopi joni! Ayok kita lawan.”

Dalam sekejab, postingan Hotman Paris ini langsung mendapat 69,075 suka dan 5.475 komentar dari para netizen.

Hotman Paris Hutapea juga menanggapi kasus hukum mantan guru honorer lewat video yang diunggah dalam akun instagramnya, Kamis (15/11/2018) petang. Tanggapan via video ini diposting dari Florence Italia dekat Gereja Katederal Duomo.

Hotman Paris mengenakan baju training warna merah kombinasi corak dan gambar berdiri di depan Gereja Katederal seraya berbicara menanggapi kasus hukum yang sedang dihadapi Baiq Nuril.

Dalam tanggapannya, Hotman Paris mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak lagi meratapi tapi segera mencari solusi.

Hotman pun memberikan saran berupa solusi terbaik kepada masyarakat Indonesia untuk menyurati Jaksa Agung agar tidak mengeksekusi dulu putusan kasasi jangan dilaksanakan dulu atau tidak memenjarakan dulu Baiq Nuril.

Solusi lainnya juga meminta seluruh masyarakat Indonesia mohon kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) RI untuk memerintahkan berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) segera dikirim sehingga dapat diputus dalam tingkat PK.

“Kasus Baiq Nuril yang divonis enam bulan penjara masyarakat Indonesia jangan lagi meratapi. Segera cari solusi, solusinya adalah satu seluruh masyarakat Indonesia kirim surat ke bapak Jaksa Agung agar putusan kasasi jangan dilaksanakan dulu, agar Baiq Nuril jangan dimasukan penjara dulu. Dua seluruh masyarakat Indonesia mohon kepada bapak ketua Mahkamah Agung agar memerintahkan berkas perkara PK segera dikirim ke MA untuk diputus dalam tingkat PK, itu adalah solusi sekarang ini, solusi terbaik,” ujar Hotman.(*)