Ekonom Senior dan Guru Besar UGM Tony Prasetiantono Meninggal Dunia

SERAMBINEWS.COM - Ekonom sekaligus kolumnis media dan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) A. Tony Prasetiantono meninggal dunia pada Rabu malam (16/1/2019) pukul 23.30 di Jakarta.

Humas Universitas Gadjah Mada Iva Ariani saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Tony Prasetiantono telah berpulang pada Rabu malam.

"Iya benar," kata Iva, Kamis (17/1/2019).

Tony Prasetiantono adalah pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia meraih gelar doktorandus pada tahun 1986. Kemudian pada 1991 Tony meraih gelar Master dari University of Pennsylvania, Philadelphia, AS. Pada tahun 2006, dia mendapatkan Ph.D dari The Australian National University, Australia.

Di luar karier akademik, Tony juga tercatat menduduki komisaris di sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah sebagai komisaris di Bank Mandiri (2003-2005). Setelahnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Ekonom BNI.

Tony juga tercatat menduduki posisi sebagai komisaris independen di Permata Bank serta komisaris independen Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

Sebagai ekonom, Tony Prasetiantono cukup produktif menulis di berbagai media. Salah satunya adalah di Harian Kompas. Dia juga sering menjadi narasumber di berbagai seminar.

Jenazah almarhum akan dibawa ke Yogyakarta dari Jakarta pada hari ini. Selamat jalan Pak Tony.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom UGM Tony Prasetiantono Meninggal Dunia Tadi Malam

