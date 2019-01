Informa Beri Diskon hingga 50 Persen

* Berlaku sampai 3 Februari 2019

BANDA ACEH - Perusahaan ritel perabotan terbesar, Informa Furnishing, yang kantor cabang Aceh beralamat di Jalan Dr Mr Tgk Mohd Hasan, Sukadamai, Banda Aceh, mengadakan program Your Stylish Home and Commercial Furnishing dengan memberikan penawaran menarik berupa diskon hingga 50 persen untuk pembelian berbagai produk yang dijual. Selain itu, konsumen juga diberikan hadiah langsung setiap transaksi dengan nominal tertentu. “Selain itu juga ada cash back sebesar Rp 4,5 juta setiap pembelian produk komersial dengan nominal belanja minimal Rp 30 juta,” kata Promotion and Advertising Manager Informa, Bertha Hapsari dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (16/1). Dikatakan, program tersebut berlangsung di Informa seluruh Indonesia hingga 3 Februari 2019.

Dikatakan, untuk kemudahan dan kenyamanan berbelanja, Informa menghadirkan ragam pilihan transaksi pembayaran, seperti cicilan 0 persen hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNI, dan BRI, atau cicilan tanpa kartu kredit menggunakan jasa pembiayaan yang bekerja sama dengan Informa. Salah satunya adalah Danakini yaitu lembaga pembiayaan di bawah payung Kawan Lama Group. “Produk Informa kini juga semakin mudah didapat kapan dan dimana saja melalui Informa online di www.informa.co.id,” sebutnya.

Bertha menambahkan, seiring perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, pemilihan furnitur tidak hanya berdasarkan fungsi, namun juga estetika dan tren yang berkembang, baik untuk rumah maupun ruangan bisnis.

Tahun ini, dikatakan, Informa menghadirkan slogan baru yaitu Furnishings with Style yang diawali dengan program Your Stylish Home and Commercial Furnishings melalui penawaran menarik beragam furnitur terlengkap untuk hunian maupun komersial.

“Informa memiliki varian furnitur terlengkap di semua ruangan, seperti ruang tamu, beragam koleksi sofa berbahan fabric dan kulit atau relax sofa multifungsi dengan pilihan warna cerah, dan desain modern,” ujarnya.

Sementara untuk nuansa baru kamar tidur, ragam pilihan bed set berbagai desain dan gaya dapat dipilih sesuai dengan karakter pelanggan. Sedangkan Informa Sleep menghadirkan koleksi matras berdesain elegan dan nyaman dengan material berkualitas seperti busa lateks yang terbuat dari karet alam yang elastis dan dapat menopang tubuh dengan maksimal sehingga baik untuk kesehatan.(una)

Promotion and Advertising Manager Informa, Bertha Hapsari menambahkan Informa juga menyediakan produk untuk kebutuhan di kantor, seperti aneka kursi kantor yang terbuat dari material berkualitas dengan busa yang empuk sehingga memberikan kenyamanan saat bekerja. “Selain itu juga dilengkapi dengan tuas pengatur ketinggian kursi untuk menunjang peforma kerja,” katanya.

Bertha menambahkan, beragam pilihan meja juga tersedia untuk melengkapi berbagai kebutuhan kerja dan berbisnis. Sedangkan untuk kebutuhan komersial, Informa juga menawarkan berbagai meja dan kursi resto dengan berbagai pilihan gaya, bentuk dan warna.

“Bagi pelanggan yang ingin memiliki furnitur yang ukurannya bisa disesuaikan dengan luas, dan bentuk ruangan, kini bisa memesan melalui Informa Custom Furniture. Ini adalah konsep baru yang merupakan pengembangan produk furnitur untuk dapat memaksimalkan ruangan, dan dibuat khusus sesuai dengan ukuran, gaya, kebutuhan, dan anggaran pelanggan, baik untuk hunian maupun ruang komersial,” demikian Bertha Hapsari. (una)