Perempuan di Video Viral "Pria Banting Motornya karena tak Mau Ditilang" dapat Layanan Gratis Grab

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Grab Indonesia, perusahaan penyedia jasa transportasi online akan memberikan layanan gratis bagi perempuan dalam video pria yang membanting dan merusak motor karena kesal ditilang polisi.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Grab mengumumkan hal tersebut melalui akun Twitter resmi mereka, @GrabID, Kamis (7/2/2019) pukul 16.30 WIB.

"Tolong kasih tau ke mbaknya, kita bakal kasih gratis naik Grab selama sebulan. Please twitter, do your magic!" tulis akun Twitter tersebut.

Adapun layanan yang diberikan oleh Grab kepada perempuan tersebut secara gratis adalah layanan transportasi yaitu GrabTaxi, GrabCar, dan GrabBike.

Pemberian layanan gratis kepada perempuan yang ada di video viral tersebut dibenarkan oleh Public Relations Grab, Andre Sebastian.

"Betul mas, yang digratiksan layanan transportasi mas," kata Andre saat dikonfirmasi Kompas.com.

Tweet Grab itu disambut heboh oleh warganet. Hingga Jumat (8/2/2019) pagi ini pukul 09.09 WIB, unggahan itu telah di-retweet 17.487 kali dan disukai oleh 6.285 pengguna Twitter.

Seperti diberitakan, sebuah video yang tersebar luas di media sosial maupun grup WhatsApp memperlihatkan seorang pria marah-marah dan membentak polisi karena tak terima ditilang.

Video berdurasi 56 detik tersebut juga menunjukkan pria berkaus putih itu membanting dan merusak motornya sendiri.

Dalam video itu, terlihat sesosok perempuan berbaju biru yang tampak berusaha menahan emosi dari pria bernama Adi tersebut.