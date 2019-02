Ariana Grande Batal Tampil di Grammy Awards 2019 dan Sebut Sang Produser Berbohong

Laporan Wartawan Grid.ID, Asri Sulistyowati

SERAMBINEWS.COM - Ariana Grande batal tampil dalam ajang Grammy Awards 2019.

Hal ini lantaran Ariana dan produser Grammy Awards 2019 tak menemui kesepakatan terkait judul lagu yang akan Ariana bawakan dalam ajang tersebut.

Padahal pelantun lagu 'Thank U, Next' itu telah tampil di papan iklan promosi Grammy Awards di seluruh Los Angeles, AS.

Tidak hanya itu, Ariana bahkan tak akan menghadiri acara tersebut sebagai tamu undangan.

Dilansir Grid.ID dari kompas.com, Ariana merasa 'terhina' setelah para produser menolak mengizinkannya membawakan single terbarunya yang berjudul '7 Rings'.

Setelah berkompromi, dicapai kesepakatan '7 Rings' akan menjadi bagian dari medley.

Namun, Ariana memutuskan keluar setelah para produser Grammy disebut bersikeras bahwa lagu kedua harus mereka yang pilih.



Ketentuan tersebut hanya diberlakukan untuk Ariana dan tidak dikenakan pada pemain lain di acara itu.

Produser Grammy Awards, Ken Ehrlich menjelaskan penyebab batalnya Ariana Grande tampil.