Pimpin Delegasi DPD RI ke Inggris, Senator Fachrul Razi Tawarkan Sejumlah Kerja Sama

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, LONDON -- Empat tahun menduduki jabatan sebagai senator perwakilan Aceh, H Fachrul Razi MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI dipercaya kembali memimpin delegasi ke beberapa negara Eropa, pada Februari 2019.

Fachrul Razi dipercaya sebagai Ketua Tim Delegasi DPD RI ke Inggris.

Sebelumnya, Senator Fachrul Razi juga pernah dipercaya memimpin delegasi DPD RI ke Australia, New Zealand, dan Perancis.

Senator Fachrul Razi beserta rombongan anggota Komite I DPD RI melaksanakan kunjungan kerja sama lanjutan yang dilakukan dalam mendapatkan masukan rangka penyusunan peningkatan daya saing daerah dan penguatan demokrasi serta penguatan kerja sama dengan daerah.

Pertemuan berlangsung dengan lembaga Westminster Foundation for Democracy (WFD), International School For Government-King’s College London dan organisasi London and Partners.

Dalam kunjungan itu, Fachrul Razi bertemu sejumlah tokoh di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Australia, Mr. Alexander Downer saat ini menjabat Executive Chair International School for Government king’s College London yang juga Mantan Menteri Luar Negeri Australia.

Dalam kesempatan itu Senator Fachrul Razi turut mempromosikan Aceh dan menawarkan kerja sama beasiswa pendidikan untuk daerah dan membangun kerjasama pelatihan demokrasi dan politik.

Kunjungan Delegasi DPD RI ke London berlangsung sejak 11 Februari hingga 16 Februari.

Dalam penguatan demokrasi, Senator Fachrul Razi beserta rombongan DPD RI mengunjungi Westminster Foundation for Democracy (WFD) yang merupakan lembaga publik non departemen Inggris dengan fokus mendukung demokrasi di seluruh dunia.

Dalam melaksanakan tugasnya, WFD bermitra antara lain dengan partai-partai politik Inggris, dan parlemen, untuk mendorong perkembangan demokrasi, akuntabilitas pemerintahan dan efektifitas pemerintahan di lebih dari 30 negara berkembang.