Pendaftaran CPNS 2019 Masih Dibuka, Simak Penjelasan Ustadz Abdul Somad Soal Suap CPNS

SERAMBINEWS.COM - Pendaftaran CPNS 2019 Masih Dibuka via sscn.bkn.go.id & Penjelasan Ustadz Abdul Somad Soal Suap CPNS

Tak hanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019, Pemerintah juga sudah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 via sscn.bkn.go.id. Nah, Ustadz Abdul Somad pernah menjelaskan soal suap penerimaan CPNS.

Sama seperti sebelumnya, pendaftaran CPNS 2019 bisa dilakukan di sscn.bkn.go.id sejak Rabu (13/2/2019).

Pendaftaran CPNS 2019 ini sudah diumumkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui akun official Twitter dan terbuka bagi formasi umum dan khusus non eks K-II maupun formasi khusus eks K-II/. Lebih detil bisa dicek via sscn.bkn.go.id dan simak penjelasan Ustadz Abdul Somad soal suap penerimaan CPNS.

Menurut PP 11 2017 bahwa syarat usia penerimaan CPNS 2019 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar dan sesuai kebijakan masing-masing instansi dan dijelaskan detil via sscn.bkn.go.id.

Namun, bagi pelamar yang sudah melakukan pendaftaran di SSCN 2018, sudah tidak dapat mendaftar ulang di periode ini.

Yang dapat melakukan pendaftaran adalah pelamar yang sebelumnya belum pernah mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum sampai tahapan kirim pada halaman resume.

Sebelum Anda melakukan pendaftaran ke instansi dan jabatan yang dituju, seluruh peserta (termasuk yang sudah pernah mendaftar di SSCN sebelumnya) diwajibkan untuk membuat sebuah akun akses SSCN 2018 terlebih dahulu.

Silahkan pilih jenis formasi yang ingin didaftar, kemudian masukkan data diri sesuai dengan jenis formasi yang dipilih, lalu klik tombol "Lanjutkan".

Alur Pendaftaran: