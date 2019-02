Banyak yang Sudah Sukses Jadi Youtuber, Inilah Video Pertama yang Diunggah ke Youtube

SERAMBINEWS.COM - Sebagian besar kita saat ini pasti pernah menjelajahi berbagai video yang tersedia di situsweb YouTube.

Ternyata video pertama yang diunggah ke YouTube pada 24 April 2005. Pengunggahnya adalah salah satu pendiri situs berbagai video ini yaitu Jawed Karim.

Video berjudul "Me at the zoo" itu diunggah Karim dan rekannya Yakov Lapitsky menceritakan kunjungannya ke kebun binatang San Diego, California, AS.

Saat itu harian The Los Angeles Times menyebut, video pertama itu menjadi dasar yang amat penting untuk masa depan layanan video berdurasi singkat.

Sementara harian The Observer menilai video tersebut kualitasnya amat buruk tetapi mendapatkan respon yang amat menakjubkan.

Hanya dalam waktu satu tahun sejak tayangan pertama ini, semua video yang diunggah ke YouTube sudah ditonton 100 juta kali.

Sedangkan video jalan-jalan di kebun binatang itu hingga Maret 2018 sudah ditonton setidaknya 45 juta kali dengan mendapatkan 430.000 komentar.

Video pertama di YouTube, berjudul Me at the Zoo unggahan salah satu pendirinya, Jawed Karim. (YOUTUBE/ jawed) ()

YouTube sendiri diciptakan tiga mantan karyawan PayPal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada 14 Februari 2005.

Pada November 2006, Google membeli YouTube dengan harga 1,65 miliar dolar AS atau hampir Rp 23 triliun.