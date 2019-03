Tanggapi Romahurmuziy Ditangkap KPK, Mahfud MD: Semua akan Terungkap pada Waktunya

SERAMBINEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, turut memberikan tanggapan terkait penangkapan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy, Jumat (15/3/2019).

Mahfud menuliskan tanggapannya melalui cuitan setelah mengunggah artikel tentang OTT KPK yang menyeret nama Romy.

Pada artikel tersebut tertulis judul "Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta".

Mahfud MD menuliskan komentarnya menggunakan Bahasa Inggris.

Cuitan mengandung makna 'semua akan terungkap pada waktunya'.

Begini cuitannya tentang penangkapan Romy:

"Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI -->

As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!"

Sejumlah warganet pun sepakat dengan cuitan Mahfud.

ArmanImban: Sesuai dugaan prof waktu di ILC.