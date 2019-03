Kabar Gembira, Kini Jaringan 4G Plus Indosat Sudah Bisa Menjangkau 21 Wilayah di Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo kini tersebar di 136 kecamatan dari 21 kabupaten/kota di Aceh.

Mulai kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, dan Subulussalam.

Sementara dua kabupaten, lain yang belum terlayani jaringan 4G Plus Indosat adalah Simeulue, dan Gayo Lues.

"Perluasan jaringan baru ini terdiri dari sites untuk jaringan 4G Plus baru, dan sites untuk jaringan 3G yang dimodernisasi menjadi jaringan 4G Plus," kata Head of Sales Indosat Northern Sumatera Area Budiono dalam acara Indosat Media Update, di Le More Cafe, Banda Aceh, Senin (25/3/2019).

"Kini dengan jaringan 4G Plus kuat di Aceh, masyarakat Aceh dapat merasakan langsung dampak positif saat melakukan aktivitas digital," katanya.

Menurut Budiono, jaringan tersebut dapat dinikmati dengan akses yang lebih cepat dan stabil dari sebelumnya.

Selain itu, pelanggan di Aceh juga dapat menikmati jaringan 4G Plus Kuat Indosat Ooredoo dengan benefit dari paket unlimited.

Yaitu akses ke aplikasi Instagram pelanggan tidak perlu khawatir lagi kuota cepat habis, jika ingin update stories atau melihat feed Instagram sepuasnya.

"Pelanggan dapat langsung menikmati Unlimited akses Instagram dengan melakukan registrasi atau perpanjangan paket unlimited +7GB keatas," kata Budiono.(*)