Hewan Ternak Ditangkap Petugas, Ini Syarat yang Harus Dilengkapi Pemilik untuk Mengambilnya

Laporan Misran Asri I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengizinkan pemilik ternak mengambil kembali hewan peliharaannya yang terjaring penertiban dengan syarat melengkapi persyaratan.

Syarat pertama yang harus dilengkapi oleh pemilik ternak untuk membuktikan bahwa hewan yang ditangkap itu merupakan miliknya, yakni identitas dari pemilik.

Selanjutnya surat keterangan yang ditandatangani keuchik, tempat pemilik ternak domisili dan menerangkan hewan ternak itu betul miliknya.

Kemudian pemilik menandatangani surat pernyataan bersedia mengandangkan hewan ternaknya, baik itu sapi maupun kambing serta hewan sejenisnya yang telah diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan dalam Wilayah Hukum Banda Aceh.

Persyaratan terakhir, yaitu membayar uang pemeliharaan untuk tiap sapi atau kambing yang ditangkap tersebut.

Untuk sapi per harinya disanksi membayar Rp 100 ribu per ekor. Lalu untuk kambing dan sejenisnya Rp 50 ribu per hari.

Kasatpol PP Kota Banda Aceh, Hidayat SSos menjelaskan semua ketentuan itu diatur di dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2004, baik tentang penertiban dan persyaratan yang harus dilengkapi pemilk untuk bisa mengambil kembali hewan ternaknya.

Bahkan sampai ketentuan yang diatur hewan ternak itu akan dilelang dengan ikut melibatkan unsur kejaksaan dan pihak rumah potong.

"Kita melihat selama ini tidak ada efek jera bagi pemilik ternak. Sehingga, seenaknya melepas hewan ternaknya tanpa memikirkan dampak buruk yang dialami warga, mulai dari menggangu kelancaran lalu lintas sampai yang paling fatal mencelakai warga, terutama pengguna jalan," kata Hidayat kepada Serambinews.com, Jumat (29/3/2019).