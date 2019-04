Di Balik Keberadaan 'Gerbang Neraka' Turkmenistan, Kawah Api Raksasa yang Tidak Pernah Padam

SERAMBINEWS.COM - Pernah mendengar sebuah destinasi bernama Gerbang Neraka?

Meskipun terdengar menakutkan, tempat ini benar-benar ada dan menjadi destinasi wisata di Turkmenistan.

Dinamakan Gerbang Neraka atau The Door of Hell atau The Gates of Hell adalah sebuah kawah dengan api yang menyala dan tidak pernah padam.

The Door of Hell adalah sebuah kawah yang besar membentang dengan lebar sekitar 230 kaki dan memiliki kedalaman hingga 65 kaki.

Selain itu, kawah dengan api ini telah menyala selama kurang lebih pada 40 tahun terakhir atau sejak tahun 1971 yang lalu.

Baca: Data BNN, Jumlah Pecandu Narkoba di Aceh 73 Ribu, Cuma 321 Orang yang Mampu Direhabilitasi

Gerbang Neraka ini terletak di gurun pasir Davarza di Desa Derweze, Turmenistan.

Uniknya lagi, api yang menyala di kawah ini bukan akrena aktivitas vulkanologi dan lava dari sebuah gunung api, melainkan karena gas yang berada di daerah tersebut.

Asal mula terjadinya kawah api di Gerbang Neraka ini pun tidak diketahui dengan jelas.

Namun, konon kabarnya pada tahun 1970 sekelompok pakar geologi datang ke Karakum mencari sumber potensial untuk sebuah tambang gas.

Setelah menemukan lokasi yang potensial tersebut, mereka langsung memulai pengeboran.

Baca: Pantai Mantak Tari Jadi Lokasi Wisata Favorit Warga Pidie