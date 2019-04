Hotman Paris Sentil Jokowi dan Prabowo dalam Kasus Audrey: This Is The Right Time

Selain Jokowi, Hotman Paris juga 'menyentil' Prabowo dalam kasus Audrey. Hotman menyebut ini menjadi waktu yang tepat bagi kedua capres jelang pilpres.

SERAMBINEWS.COM - Pengacara kondang Hotman Paris tampaknya menaruh perhatian serius kepada kasus yang menimpa seorang siswi, Audrey, korban pengeroyokan 12 siswi SMA di Pontianak.

Setelah 'menyentil' Jokowi melalui sebuah video, kini calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga disentil Hotman.

Hotman Paris menyebut kasus ini menjadi momen yang tepat bagi kedua calon presiden menjelang Pilpres 2019.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Hotman mengaku saat ini banyak orang menghubungi dan memintanya untuk menangani kasus Audrey tersebut.

Menurutnya, ini menjadi waktu yang tepat bagi Jokowi dan Prabowo menjalang pemilihan presiden pada 17 April mendatang.

Hotman mengatakan saat ini masyarakat di Indonesia menunggu gerakan kedua cawapres tersebut.

"Salam Hotman Paris. Hallo bapak capres 01 dan bapak capres 02. Sudah jutaan orang di dalam dan luar negeri menghungi saya, menghubungi Hotman Paris. Agar kasih perhatian serius terhadap kasus dugaan penganiayaan yang sangat biadab terhadap wanita muda, Audrey, di Pontianak.

Bapak capres 01 dan 02 masyarakat Indonesia menunggu gerakan kalian berdua. This is the right time. This is the right time menjelang Pilpres sebentar lagi.