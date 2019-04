Pasar Murah di Aceh Utara Dimulai Besok sampai 2 Mei 2019, Ini Lokasi dan Barang-barang yang Dijual

Pasar Murah di Aceh Utara Dimulai Besok sampai 2 Mei 2019, Ini Lokasi dan Barang yang Dijual

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pasar murah di tujuh lokasi di Kabupaten Aceh Utara akan dibuka mulai besok, Selasa (23/4/2019).

Pasar murah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Aceh Utara bersama Disperindag Aceh.

“Jadi ada empat lokasi kita adakan tahap pertama mulai 23 sampai 26 April mendatang,” ujar Plt Kadisperindagkop dan UKM Aceh Utara, Fadhli kepada Serambinews.com.

Barang yang dijual di pasar murah tersebut berupa beras Rp 3 ribu per kilogram, gula pasir Rp 3 ribu per kilogram, minyak goreng juga Rp 3 ribu/Kg. Sedangkan telur ayam Rp 250 per butir.

Selanjutnya, pada 27 April sampai 2 Mei 2019, pasar murah digeser ke empat lokasi lainnya dengan menyediakan empat kebutuhan bagi masyarakat dengan harga lebih murah lagi.

Barang-barang yang dijual murah itu adalah beras perkilo Rp 2 ribu/Kg, gula pasir Rp 2 ribu/Kg, minyak goreng juga 2 ribu/liter, telur ayam Rp 200 per butir dan sirup 2.000 per botol.

“Pasar rakyat ini kita adakan untuk mengantisipasi terjadi lonjakan harga terhadap kebutuhan pokok. Karena memang lonjakan harga sebelumnya sering terjadi ketika jelang ramadhan dan juga hari-hari besar islam lainnya,” katanya.

Karena itu diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut nantinya dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sembako.

Waktu dan lokasi pasar murah

Kecamatan Banda Baro (23 April 2019) Kecamatan Samudera (24 April 2019) Kecamatan Syamtalira Aron (25 April 2019) Kecamatan Tanah Luas (26 April 2019) Kecamatan Lhoksukon (27 dan 28 April 2019) Kecamatan Tanah Jambo Aye (29 dan 30 April 2019) Kecamatan Dewantara (1 dan 2 Mei 2019)

