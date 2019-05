Tulisan 'Ceker Ayam' Dokter Viral di Sosial Media, Ini Alasannya Kenapa Resep Obat Sulit Dibaca

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega

SERAMBINEWS.COM - Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika tulisan dokter pada resep bak 'ceker ayam'.

Baru-baru ini, sosial media Twitter dibuat geger dengan beredarnya sebuah foto tulisan dokter yang sulit dibaca.

Pada foto yang beredar, terlihat sebuah tangkapan layar pesan yang memuat percakapan dua orang dalam bahasa Filipina.

Kejadian ini bermula ketika seorang pengguna Twitter dengan akun @redgermz, menemukan sebuah foto tulisan dokter dari laman Facebook.

Pada foto itu terlihat sekilas goresan pena mirip huruf 'P' yang tidak terlalu jelas di bagian awal.

Tulisan itu lalu ditarik memanjang dan diakhiri dengan sudut dan lengkungan di ujungnya.

Lantaran bingung dengan maksud tulisan tersebut, ia pun berinisiatif menunjukkan kepada saudaranya yang berprofesi sebagai apoteker.

"Saw this on Facebook and sent it to my brother, who is a pharmacist (melihat ini di Facebook dan mengirimkannya ke saudaraku, dia adalah seorang apoteker)" tulisnya pada Senin (22/4/2019) seperti dikutip Gridhot.ID.

Unggahan tulisan dokter yang sulit dibaca Twitter @redgermz

