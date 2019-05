Benarkah Rupiah Melemah karena Kerusuhan? Berikut Penjelasan dari Sri Mulyani

SERAMBINEWS.COM - 22 Mei lalu terjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta sebagai buntut dari aksi penolakan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Akibat kerusuhan tersebut, selain menimbulkan kerusakan sejumlah fasilitas publik juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi Jakarta.

Namun, benarkah salah satu dampak dari kerusuhan ini adalah melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS?

Hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS kembali melemah hingga menembus level Rp 14.500 per dollar AS.

Baca: Kamis Dinihari, Polisi Kembali Tangkap 30 Terduga Pelaku Rusuh di Pontianak

Di pasar spot Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp 14.525 per dollar AS, melemah 45 poin atau 0,31 persen jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada Selasa yang berada di posisi Rp 14.480 (22/5/2019).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kerusuhan atau keamanan bukan satu-satunya faktor pelemahan rupiah. Namun ada beberapa faktor lainnya yang berperan.

"Tentu kita berharap tidak merupakan single factor seperti itu. Karena suasana saat ini di lingkungan global (juga berpengaruh)," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini juga terjadi kondisi yang kurang kondusif di global.

Baca: Ustaz Arifin Meninggal Karena Derita Kanker Kelenjar Getah Bening & Kanker Nasofaring, Ini Gejalanya

Yakni eskalasi dari hubungan AS dan China di bidang perdagangan juga menimbulkan ketidakpastian atau anxiety, kegamangan secara global.

"Jadi faktor itu sendiri juga mempengaruhi dari sisi globalnya," ungkapnya.

Menkeu juga berharap dengan ada kejadian ini tidak menganggu terget pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini.

Pihaknya akan terus memantau dan melihat kondisi di lapangan.

Baca: Gugatan Prabowo pada Pilpres 2014 Ditolak MK, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Beberkan Alasannya

"Kita tetap akan nanti lihat, kan masih ada Q2, Q3 dan Q4," sebut dia.

Seperti diberitakan dini hari tadi aksi massa yang dilakukan sebagai bentuk protes atas hasil rekapitulasi suara KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir ricuh. (Murti Ali Lingga)

Artikel ini tayang pada Intisari Online dengan judul : Benarkah Rupiah Melemah karena Kerusuhan? Sri Mulyani Berikan Penjelasan