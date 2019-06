Hari Meugang Idul Fitri di Abdya, Cabai Merah Sentuh Harga Rp 80.000 Per Kilogram

Hari Meugang Idul Fitri di Abdya, Cabai Merah Sentuh Harga Rp 80.000 Per Kg

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Persediaan cabai merah pada hari meugang, tradisi menyambut hari raya Idul Fitri 1440 H di Aceh Barat Daya tergolong banyak.

Bahan cabai dibutuhkan ibu-ibu rumah tangga sebagai salah satu bumbu memasak makanan yang bahannya daging kerbau, sapi, itik, ayam, ikan dan lainnya.

Permintaan yang meningkat tajam, sedangkan stok yang tersedia di pasaran terbatas mendorong harga cabai merah melonjak drastis di luar perkiraan.

Lonjakan harga cabai di Kabupaten Abdya terjadi selama sepekan terakhir dan puncaknya pada hari meugang Idul Fitri 1440/2019 M, Selasa (4/6/2019).

Harga cabai merah di tingkat pedagang Pasar Blangpidie menyentuh tingkat Rp 80.000 per kg, naik Rp 10.000 per kg dari dua hari sebelumnya Rp 70.000 per kg.

Akan halnya cabai rawit juga melonjak drastis berkisar Rp 60.000 sampai Rp 65.000 per kg, tiga hari lalu harga cabai rawit Rp 40.000 per kg.

Beberapa pedagang dihubungi Serambinews.com mengakui kalau permintaan cabai merah dan cabai rawit meningkat menjelang meugang Idul Fitri.

Sedangkan pasokan stok dari daerah produsen berkurang karena faktor cuaca. Hal ini diakui Kepala Dinas Keperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Abdya, Jamaluddin ketika dihubungi Serambinews.com.