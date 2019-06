Lionel Messi Jadi Atlet Berpenghasilan Tertinggi di Dunia, Kalahkan Cristiano Ronaldo dan Neymar

SERAMBINEWS.COM - Megabintang Barcelona, Lionel Messi dinobatkan sebagai atlet berpenghasilan tertinggi di dunia dalam setahun terakhir versi majalah Forbes.

Memperoleh penghasilan mencapai 127 juta dollar AS (setara sekitar Rp 1,8 triliun), Messi mengungguli dua pesepak bola lainnya, yakni Cristiano Ronaldo (109 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun) yang menempati posisi kedua, dan Neymar di posisi ketiga (105 juta dollar AS atau setara Rp 1,4 trilun).

Ini merupakan pertama kalinya tiga pesepak bola menempati tiga besar.

Messi menjadi pesepak bola kedua yang menempati peringkat teratas setelah Ronaldo.

Forbes merilis daftar 10 atlet dengan pendapatan tertinggi pada 2019.

Hasilnya, Lionel Messi duduk di posisi paling atas.

Pemasukan sang superstar datang dari para sponsor dan gaji di Barcelona.

Pendapatan Messi bahkan melebihi gaji setahun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yakni 400 ribu dolar AS alias Rp 5,6 miliar.

Messi juga lebih tajir dari Kanselir Jerman, Angle Merkel, yang diupah 369 ribu dolar AS (Rp 5,2 miliar) per tahun.

Tak sampai di sana, pemasukan Messi pun menggungguli pemimpin Spanyol yang notabene negara tempatnya mencari nafkah.