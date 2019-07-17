Daftar Lengkap Harga dan Spesifikasi Vivo S1, Realme X, Samsung Galaxy A80 dan Xiaomi Black Shark

Empat ponsel atau handphone (HP) yang bakal hadir tersebut yakni Realme X, Vivo S1, Samsung Galaxy A80, dan Xiaomi Black Shark.

Daftar Lengkap Harga dan Spesifikasi Vivo S1, Realme X, Samsung Galaxy A80 dan Xiaomi Black Shark
nextren
LENGKAP Harga & Spesifikasi Vivo S1, Realme X, Samsung Galaxy A80, Xiaomi Black Shark di Bulan Ini 

Daftar Lengkap Harga dan Spesifikasi Vivo S1, Realme X, Samsung Galaxy A80, Xiaomi Black Shark

SERAMBINEWS.COM - Empat telepon seluler (ponsel) cerdas alias smartphone baru akan meluncur di Indonesia pada bulan Juli 2019 ini.

Empat ponsel atau handphone (HP) yang bakal hadir tersebut yakni Realme X, Vivo S1, Samsung Galaxy A80, dan Xiaomi Black Shark.

Sebelumnya, HP anyar tersebut sudah dilansir produsen secara global belum lama ini.

Anda berminat memilikinya?

Berikut tribun-timur.com rangkum daftar lengkap harga dan spesifikasi empat ponsel yang segera hadir di pasaran Tanah Air pada bulan ini:

1. Realme X

Realme X (int)

Smartphone ini telah dirilis secara global lewat acara di Beijing, China, pada 15 Mei lalu.

Kini, pihak Realme Indonesia mengonfirmasi ponsel tersebut dipastikan akan meluncur di Tanah Air dalam waktu dekat.

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Vivo S1
Realme X
Samsung Galaxy A80
Xiaomi Black Shark
smartphone baru
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Editor: Amirullah
Sumber: Tribun Timur
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