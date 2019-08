For Serambinews.com

IPAU Salurkan Hewan Qurban Hasil Meuripee

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) menyerahkan seekor sapi untuk hewan qurban kepada Gampong Riseh Tengoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Sapi tersebut diterima oleh keuchik dan teungku imum gampong.

Ketua IPAU, Saifullah, mengatakan, hewan qurban tersebut merupakan hasil meuripee (sumbangan kumpul dana bersama) para pengurus IPAU dan beberapa tokoh asal Aceh Utara di Banda Aceh melalui Program ‘IPAU Meuripee Qurban’.

"Alhamdulillah, secara perdana tahun ini kita mampu menyalurkan seekor sapi hasil dari meuripee tujuh orang, terdiri dari tokoh dan pengurus IPAU di Banda Aceh," ujar Saifullah kepada Serambinews.com, Minggu (11/8).

Saifullah mengatakan, program meuripee ini dilaksanakan mulai dari tahun 2019, tetapi kutipan dana telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu secara mencicil.

"Kita berkeinginan dapat ikut membantu bagi yang ingin berqurban dengan cara mencicil per bulan, sehingga tidak memberatkan ketika menyetor. Setorannya Rp 200.000 per bulan selama setahun, baik itu dilakukan secara langsung atau via rekening," ucapnya.

Saifullah menambahkan, program tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa kepedulian kepada sesama umat Islam, terutama di daerah pedalaman, mengingat terbatasnya penyembelihan hewan qurban di sebagian desa di pedalaman Aceh Utara.

“Dengan demikian, saudara kita juga turut mencicipi daging qurban di Hari Raya Idul Adha,” sebutnya.

Ia juga berterimakasih kepada kepada para mudhahhi (orang yang berqurban) yang telah memberikan kepercayaannya kepada IPAU sebagai penyelenggara program sekaligus menyalurkan hewan qurban tersebut.

"Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah saudara-saudara lakukan,” kata Saifullah.(*)