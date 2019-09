Tiga Interior Terbaik IAM MBtech Banjarmasin

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM,- Sebanyak 22 mobil terdata mengikuti MBtech Awards di kota Banjarmasin dengan pengerjaan jok dan interior yang sangat menakjubkan. Kota di Kalimantan Selatan ini menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kota yang layak disandingkan dengan kota-kota besar lainnya di pulau Jawa sebagai rujukan modifikasi.

Detail pengerjaan dan finishing yang memukau memberikan tontonan yang menyenangkan selama kontes berlangsung. Hal ini tentu menyulitkan tim juri yang bertugas melakukan penilaian. Ragam modifikasi interior beraliran street, daily use, sporty, racing, elegan dan lainnya berebut tempat mencuri perhatian saat dilakukan penilaian.

Setelah melewati sejumlah tahapam dan seleksi selama dua hari, akhirnya terpilih tiga karya interior modifikasi sebagai pemenang IAM MBtech Banjarmasin 2019. Dan berikut adalah para pemenangnya.

Juara 3

Mobil Honda HRV milik Roby menjadi salah satu mobil yang tampil memikat. Ini disebabkan bagian interior sudah menggunakan varian terbaru dari MBtech, yaitu MBtech Giorgio. Pilihan warna Black (MB 6001) yang terkesan netral justru tampil standout berkat penggunaan benang 'rainbow' membentuk motif diamond yang catchy.

Kerapihan dan detail pengerjaan dari seatmaker Platinum Car Care Centre ini menempati posisi terbaik ketiga berdasarkan penilaian tim juri MBtech Awards.

Juara 2

Dikerjakan oleh workshop Platinum Auto Workshop, Honda Jazz berwarna kuning ini menyuguhkan interior yang sedap dipandang mata. Tambahan over fender dan aplikasi velg lebar menguatkan konsep pengerjaan yang dilakukan.

Modifikasi lain yang dilakukan Andra pada mobil kompak lansiran 2013 ini adalah mengganti lapisan jok model semi bucket dan bagian interior lainnya dengan menggunakan bahan MBtech Premium - Carrera berwarna Red (MBPC 1010) . Motif jahitan mini hexagon yang rapi memberikan aksen bagian interiornya.

Juara 1

Ditangani oleh workshop yang tepat, mobil Honda Civic FB keluaran tahun 2014 milik Budi HTM memiliki hampir semua variabel penilaian modifikasi. Mulai dari eksterior, undercarriage, audio dan interior semua dikerjakan sangat maksimal.

Salah satu yang menonjol ada pada bagian interior hasil kreasi workshop Alterpro. Kombinasi warna Beige (MB 9009) dan Burgundy (MB 9014) varian MBtech Camaro melapisi keseluruhan interior hingga kosmetik audio di dalam bagasi. Hal ini secara langsung menempatkan sedan berwarna purple candy dalam pengumpulan poin tertinggi dan menjadi juara pertama pada ajang MBtech Awards di kota Banjarmasin.

Selamat kepada para pemenang MBtech Awards - IAM MBtech Banjarmasin 2019.. n keep up the good works...

Tiga Interior Terbaik IAM MBtech Banjarmasin (For Serambinews.com)

Selamat kepada para pemenang MBtech Awards - IAM MBtech Banjarmasin 2019 :

Juara 3

Nama: Roby

Mobil: Honda HRV

Bahan : MBtech Giorgio warna Black

Seatmaker: Platinum Car Care Centre

Klub mobil: Platinum Car Care Centre.

Juara 2

Nama: Andra

Mobil: Honda Jazz

Bahan: MBtech Carrera warna Red

Seatmaker : Platinum Auto Workshop

Klub mobil: Platinum Auto Workshop

Juara 1

Nama: Budi HTM

Mobil: Honda Civic FB

Bahan: MBtech Camaro warna Beige & Burgundy

Seatmaker: Alterpro

Klub mobil: Omletz Tanjung