Hobi Travelling,? Yuk ke Pulau Dua Bakongan Timur di Aceh Selatan

For Serambinews.com

Konon menurut cerita rakyat, Pulau Dua ini terbentuk ketika seekor Naga yang lari dari kejaran Tuan Tapa menabrak sebuah pulau,



Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan



SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Apakah Sahabat pernah mendengar nama Pulau Dua, di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.? Jika Sahabat mempunyai hobi travelling, Pulau Dua Bakongan ini menjadi tempat yang tepat buat Sahabat.



Sebab, Pulau dua ini masuk dalam salah satu destinasi wisata di Aceh Selatan yang memiliki pesona pantai yang begitu eksotis. Pulau ini berada di Kecamatan Bakongan Timur atau sekitar 45 km dari Tapaktuan, Ibukota Kabupaten Aceh Selatan.



Diberikan nama Pulau Dua karena posisi pulau berada berdekatan.

Konon menurut cerita rakyat, Pulau Dua ini terbentuk ketika seekor Naga yang lari dari kejaran Tuan Tapa menabrak sebuah pulau, sehingga pulau yang tadinya satu terbelah menjadi dua.

Baca: Anak Bacok Ibu Kandung Saat Pulang dari Sawah, Pelaku Sempat Duel dengan Kapolsek Ketika Ditangkap

Jika Sahabat hendak ke Pulau Dua, Sahabat bisa menyewa boat atau perahu nelayan di sekitar pulau dua tersebut.

Lamanya waktu perjalanan diperkirakan sekitar 20 menit. Di Pulau ini pengunjung bisa berkemah sambil memancing dan snorkeling.

Baca: Polisi Masih Buru Satu Pria Lagi Dalam Kasus Perampokan Karyawati Koperasi, Ini Perannya

Selain itu, para pengunjung juga bisa menikmati suasana pantai dan pulau yang begitu eksotis dan tidak kalah dengan pulau - pulau lain di Indonesia.

Jika objek wisata pulau dua ini dikembangkan dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diyakini akan dapat mendatangkan PAD.

"Selain itu, masyarakat sekitat juga akan bisa terberdayakan ekonominya. Karena setiap wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dua pasti terlebih dahulu akan berbelanja Ujong Pulo Rayeuk dan Ujong Pulo Cut," kata Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Kabupaten Aceh Selatan, May Fendri SE, Minggu (15/9).

Baca: Api Muncul dari Kompor Gas, Rumah Keuchik di Kuta Baro Aceh Besar Terbakar

Memurut May Fendri, Kabupaten Aceh Selatan memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat luar biasa baik di darat maupun di laut. Karenanya, May Fendri SE meminta Pemkab Aceh Selatan mengajak pengusaha luar daerah untuk berinvestasi di sektor pariwisata yang ada di daerah tersebut.



"Aceh Selatan memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata sejarah, wisata maritim, budaya dan wisata alam yang melimpah yang harus dibangun secara terintegrasi sehingga wisatawan yang berkunjung ke daerah itu bisa terus meningkat," ungkap May Fendri.(*)