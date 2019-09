PT Mifa Goes To Campus STKIP Bina Bangsa, Bekali Orientasi Industri Tambang Aceh

Mifa goes to kampus

Meulaboh - Dalam acara silaturrahmi Mahasiswa Baru STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Kamis (12/9/19), CSR & Corcomm Senior Manager PT Mifa Bersaudara Azizon Nurza kembali memaparkan orientasi perusahaan dan mengajak para mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa untuk mengawal dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan investasi industri di Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa agar dapat mendorong itu semua, sebagai mahasiswa harus peka dan aktif terhadap kondisional setiap industri serta mulai menyiapkan diri sebaik mungkin sesuai minat dan bakat yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah inovasi-inovasi termuthakir nantinya didunia industri.

"SDM unggul di Indonesia hari ini harus menguasai kecakapan bahasa inggris, keahlian komputer, keterampilan pengetahuan terapan, kesadaran akan keselamatan kerja, kesadaran akan lingkungan, keterampilan organisasi dan kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan membuat laporan dan analisa, sehinga memiliki bekal untuk dapat bekerja dengan baik kedepan", jelas azizon.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa kehadiran PT Mifa di Aceh memiliki beberapa program dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aceh diantaranya seperti program magang SMK, program sarjana magang, fresh graduate operator, maintenance development program, training operator dump truck, welder development program, Mifa Mengajar, Mifa Goes To School, Mifa Goes To Campus, hingga program Beasiswa Bakti Mifa Untuk Aceh.

"Kami sangat berharap kedepan agar adik-adik mahasiswa hari ini dapat menjadi sosok pengelola industri Aceh kedepan dengan kemampuan yang hebat dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan Bumi serambi Mekkah kelak nanti", Harap Azizon.

Dalam acara ini turut hadir Campus, LSM, & OKP Relations Coordinator PT Mifa Bersaudara Safrizal yang juga merupakan salah satu putra unggulan Universitas Teuku Umar, dan Corporate Communication Staff PT Mifa Bersaudara Oza Akmal Maulana yang merupakan lulusan terbaik Unsyiah Peringkat Pertama Pada November 2017 lalu.