Penampilan Perdana Monsta X di The Ellen Show Tak Ditayangkan, Ternyata Ini Penyebabnya

Gara-gara Donald Trump, Penampilan Perdana Monsta X di The Ellen Show Tak Ditayangkan

SERAMBINEWS.COM - Penggemar yang berharap menonton Monsta X dalam acara Ellen Show merasa kecewa.

Sebab, mereka tidak dapat menyaksikan Monsta X di acara talkshow Ellen DeGeneres itu gara-gara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Diketahui sebelumnya, Monsta X dijadwalkan akan menjadi bintang tamu dalam acara populer Amerika, The Ellen DeGeneres Show pada Rabu (25/9/2019).

Banyak fans yang sudah menantikan penampilan mereka di layar televisi.

Sayangnya, mereka akhirnya tidak dapat menyaksikan boyband pelantun Who Do You Love itu.

Mengutip Kstarlive, Kamis (26/9/2019), hal itu terjadi lantaran adanya tayangan konferensi pers Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disiarkan langsung sebagai berita utama.

Sehingga, secara otomatis, penampilan Monsta X di Ellen Show tidak disiarkan.

Tentu saja, hal tersebut membuat penggemar yang sering disebut Monbebe kecewa.

Apalagi, ini merupakan penampilan perdana Monsta X dalam acara The Ellen Show.

Penggemar kemudian mencari penampilan boyband asuhan Starship Entertainment ini di saluran YouTube Ellen Show.