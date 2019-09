PT Mifa Bersaudara (ABM Group) Kembangkan Potensi Tenaga Kerja Lokal di Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM - PT Mifa Bersaudara bersama tim sinergynya PT Cipta Kridatama dan PT Sanggar Sarana Baja, melakukan kegiatan social pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) untuk putra terbaik Aceh Barat.

Sinergy perusahaan dibawah payung PT ABM Investama ini, berhasil melakukan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Meulaboh jurusan alat berat dan pelatihan Welding Development Program (WDP) untuk masyarakat yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja ( BLK) Aceh Barat.

Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Ricky Nelson, saat menghadiri acara Penandatangan MOU dengan SMKN 2 Meulaboh, pelepasan peserta K3TAB dan penutupan training WDP, di halaman SMKN 2 Meulaboh, Rabu, 25 September 2019, mengatakan kegiatan yang terlaksana hari ini merupakan wujud komitmen dan sinergi perusahaan dalam membangun SDM Aceh serta mempersiapkan pemuda Aceh Barat untuk mampu bersaing dan memiliki kompetensi kejuruan yang sangat dibutuhkan pada banyak Industri saat ini di Daerah maupun Nasional.

foto bersama (IST)

Saat ini, lanjut Ricky, Mifa bersama Group Tiara Marga Trakindo dan ABM Investama di Aceh, telah melakukan berbagai program pembinaan diantaranya program pembinaan SMKN 2 Meulaboh Bidang Teknik Alat Berat, Program Pembinaan SMKN 3 Meulaboh Bidang Tataboga, Program Pembinaan SMKN 4 Meulaboh Bidang Pertambangan, Peningkatan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Se-Aceh (Sarjana Magang), Program Mifa Mengajar, Mifa Goes To School, dan Mifa Goes To Campus.

“Tak hanya itu, Mifa dan Group juga telah menjalankan Program Beasiswa Bhakti Mifa Untuk Aceh, Program Fresh Graduate Operator (FGO), Maintenance Development Program (MDP), hingga Welding Development Program (WDP) yang telah berhasil melahirkan para ahli welder Aceh Barat dan akan kita tutup bersama program WDP Tahun 2019 secara simbolis pada hari ini,”jelas Ricky

Lebih lanjut Ricky juga mengajak masyarakat Aceh Barat khususnya dan Aceh pada umumnya untuk mendukung 3 orang siswa SMKN 2 Meulaboh yang telah dibekali oleh trainer dari PT Cipta Kridatama Site Mifa untuk bersaing sebagai peserta dalam ajang Kompetisi Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat (K3TAB) yang akan berlangsung di Jakarta.

”K3TAB sendiri merupakan Program Cooperative Education (Coop) Trakindo serta satu-satunya kompetisi teknik alat berat di Indonesia yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan potensi peserta didik jurusan Teknik Alat Berat terkait dengan kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja nantinya,”sambungnya



Ia sangat berharap dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya agar program-program sinergi PT Mifa Bersama Grup Tiara Marga Trakindo dan ABM Investama untuk tumbuh, maju, dan berkembang bersama masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan sehingga kontribusi nyata keberadaan kami benar-benar dapat dirasakan untuk Masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak benar